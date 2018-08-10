Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadi ipucu 10 Ağustos ve Hadi yarışması soru ve cevabı nedir gibi merak edilen soruların cevabı haberimizde. Telefondan online olarak oynanan bilgi yarışması 'Hadi', para ödülü dağıtmaya devam ediyor. Günde iki kez oynanan oyunda sorulan 12 soruyu bildiğiniz takdirde diğer kalan kişilerle birlikte para ödülünü paylaşıyorsunuz. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu, para ödüllü ve online oynanan bilgi yarışması olarak bilinen Hadi yarışması 10 Ağustos ipucu nedir? Hadi ipucu 10 Ağustos nedir? Banker Bilo ve Kral Arthur'un kılıcı ile ilgili verilen ipuçlarından yola çıkarak sorulara doğru cevap vermek mümkün...

HADİ İPUCU 10 AĞUSTOS SORU VE CEVABI

Hadi bilgi yarışması 10 Ağustos ipucu olarak Banker Bilo'yu takipçileriyle paylaştı. Sabah saatlerinde oynanan oyunda geçerli olan bu ipucu yerini akşam saatlerinde oynanacak olan oyundaki ipucuna bıraktı. Akşam oynanacak olan oyunun ipucu ise Efsanevi Kral Arthur'un kılıcı.

HADİ İPUCU 10 AĞUSTOS KRAL ARTHUR'UN KILICI

Efsanevi Kral Arthur'un kılıcı ile ilgili ipucuna dair bilgileri öğrenmek için TIKLAYINIZ

HADİ İPUCU BANKER BİLO 10 AĞUSTOS

HADİ OYUNU NEDİR?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.