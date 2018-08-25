Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

25 Ağustos Hadi ipucu sorusunun cevabı, Adana ve çevresinde yapılan dondurmaya alternatif tatlının adı ne, Hadi sorusunun cevabını bilen var mı? soruları Google'da şimdiden aranmaya başladı. Kısa süre önce başlayan bilgi yarışması Hadi çılgınlığı devam ediyor. Hadi, Instagram hesabından Adana ve çevresinde yaygın olarak bilinen dondurmaya alternatif olarak sunulan tatlının adını ipucu olarak duyurdu. ''Hadioynalive'' hesabı üzerinden, tatlının görseli paylaşıldı ve şu ifadelere yer verildi:

Hadi bu akşam 20:30'da. İpucumuz, henüz aşırı sıcaklar ülkemizi terk etmemişken sıcaklarıyla ünlü bir şehrimiz Adana ve çevresinden geliyor. Bu bunaltıcı havalarda dondurmaya alternatif bir tatlı. Fazla söze gerek yok, her şey fotoğraftaki lezzette saklı''

Hadi sorusunun cevabı, Adana yöresinde yaygın olarak bilinen ve sevilen tatlının adı ''Bıcı Bıcı''