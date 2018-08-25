Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konservatuar olarak kurulan ve Osmanlı Devleti'nde ilk tiyatro oyunlarının sergilendiği 'Darülbedayi'nin kelime anlamı hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının cevabı burada.

Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Konservatuar olarak kurulan ve Osmanlı Devleti'nde ilk tiyatro oyunlarının sergilendiği 'Darülbedayi'nin kelime anlamı hangisidir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Konservatuar olarak kurulan ve Osmanlı Devleti'nde ilk tiyatro oyunlarının sergilendiği 'Darülbedayi'nin kelime anlamı hangisidir? Milyoner Cevabı

A) Güzellikler evi

B) Perdeli ev

C) Sohbet odası

D) Çiçekli bahçe

CEVAP: GÜZELLİKLER EVİ