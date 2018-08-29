Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2018 KPSS sonuçları açıklandı. KPSS lisans ve ÖABT sonuçları bugün açıklandı. KPSS sonuç sorgula, KPSS puan sorgula gibi konular sık sık aratan memur adaylarının bekleyişi sona erdi. KPSS sonuçlarının açıklanması ile puanlarını öğrenen vatandaşlar KPSS tercihleri ne zaman, KPSS tercih kılavuzu, KPSS taban puanları 2018, KPSS tercih robotu gibi konuları araştırıyor. KPSS sonuçlarını açıklayan ÖSYM, bu konularla ilgili bir bilgi verdi mi? 29 Ağustos 2018'de açıklanan KPSS sonuçlarının ardından merak edilen tüm detaylar...

2018 KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçları açıklandı. ÖSYM, duyuruyu şu şekilde yaptı;

2018- KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi) ve 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavlarına ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2018 tarihinde saat 17.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.

2018 KPSS LİSANS ÖABT SONUÇLARI AÇIKLANDI. ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS TABAN PUANLARI 2018

KPSS 2018 taban puanları açıklanmadı ancak 2017'nin puan tablosu ile memur adayları geçen senenin puanlarına ulaşabilirler.

KPSS 2017 YERLEŞTİRME TABAN VE TAVAN PUANLARI

TOPLAM 1 MİLYON 175 BİN KİŞİ SINAVA GİRDİ

Bu yıl KPSS Genel Yetenek Genel Kültür sınavına giren aday sayısı, 1 milyon 175 bin kişi olarak açıklandı.Bu rakam eğitim bilimleri sınavı için 416 bin, alan bilgisi için 210 bin olarak açıklandı.

DHBT YIL SONUNDA, ÖABT AĞUSTOS AYINDA

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) yıl sonunda, 9 Aralık Pazar günü uygulanacak. DHBT sınavında adaylara, İslam İnanç Esasları, İslam İbadet Esasları, Kur’an Bilgisi (Kur’an tarihi, tecvid, Kur’an’ı anlama ve meal bilgisi), Tefsir, Fıkıh gibi sorular yöneltilecek.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Kılavuzun yayınlanmasının ardından tercih tarihleri de haberimiz içerisinde yer alacak.

KPSS TERCİH ROBOTU

KPSS tercih robotu ile tercihlerinizde büyük kolaylık sağlayabilirsiniz.

KPSS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

30 BİNE YAKIN ADAY ÖABT SINAVINA GİRMEDİ

Öğretmenlik görevini ifa edebilmek için ÖABT sınavına katılım gösteren aday sayısı 276 bin olarak kayıtlara geçti. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'ne katılım göstermeyen adaylar ise 30 bin olarak kayıtlara yansıdı.

ORTAÖĞRETİM (LİSE) KPSS NE ZAMAN?

Lisans mezunlarına yönelik yapılacak olan KPSS sınavına ait başvuruların tamamlanmasının ardından gözler, ortaöğretim yani lise mezunu vatandaşların ter dökeceği 2018 KPSS Ortaöğretim sınavına çevrildi. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre; Ortaöğretim KPSS sınavı, 7 Ekim 2018 tarihinde yapılacak. Bu sınav için adayların başvuruları 3 Temmuz ve 19 Temmuz 2018 tarihleri arasında ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden yapacak.

Öte yandan söz konusu 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı zaman, adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.