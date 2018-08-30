Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, bugün Monaco’da TSİ 19.00’da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig’de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yaşanırken, G.Saray, tarihinde 15’inci defa Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. Teknik direktör Fatih Terim, 4’üncü dönemine başlarken Şampiyonlar Ligi’ni hedef göstermiş ve “Benim de hayallerim var, eksik olanı bir şekilde deneyeyim diyorum” ifadelerini kullanmıştı.

ŞANSLI BİR KURA DİLEĞİ

G.Saray’ın grup aşamasında karşılaşacağı rakipler de büyük merakla bekleniyor. Kura şansının Galatasaray’ın yanında olması ümit edilirken, Terim hiçbir rakipten çekinmediklerini belirtiyor. G.Saray’ın 4’üncü torbadan katılacağı kura çekiminde birinci torbada Barcelona, Juventus, Real Madrid, Bayern Münih gibi dünya devleri bulunuyor. Bu torbanın en zayıf halkası ise Lokomotiv Moskova. İkinci torbada ise Dortmund, M. United gibi güçlü takımlar bulunurken, Porto ise bu torbadan diğer rakiplere oranla sırıtan takım. Üçüncü torbada ise Schalke birçoklarının gönlünden geçen ekip. Grup maçları 18-19 Eylül’de başlayıp 11-12 Aralık’ta sona erecek. Final ise 1 Haziran’da Madrid’deki Metropolitano Stadında oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?

30 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, 19:00'dan itibaren Eurosport'tan naklen yayınlanacak. Kura çekimi UEFA'nın internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimlerine 4. torbadan katılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Galatasaray, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, 1, 2 ve 3. torba takımları arasından seçilecek.



İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ



GALATASARAY 4. TORBADAN KURAYA KATILACAK

1. TORBA

Real Madrid (Şampiyonlar Ligi şampiyonu)

Atletico Madrid (Avrupa Ligi şampiyonu)

Barcelona

Bayern Münih

Manchester City

Juventus

Paris Saint-Germain

Lokomotiv Moskova

2. TORBA

Borussia Dortmund

Porto

Manchester United

Shakhtar Donetsk

Napoli

Tottenham Hotspur

Roma

Benfica

3. TORBA

Liverpool

Schalke

Lyon

Monaco

CSKA Moskova

Ajax

Valencia

PSV Eindhoven

4. TORBA

Club Brugge

GALATASARAY

Inter

Hoffenheim

AEK Atina

Young Boys

Kızılyıldız

Viktoria Plzen

GRUP MAÇLARI TARİHLERİ

18/19 Eylül: 1. Maçlar

2/3 Ekim: 2. Maçlar

23/24 Ekim: 3. Maçlar

6/7 Kasım: 4. Maçlar

27/28 Kasım: 5. Maçlar

11/12 Aralık: 6. Maçlar