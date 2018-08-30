Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gruplar, bugün Monaco’da TSİ 19.00’da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig’de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Sarı-kırmızılı camiada büyük heyecan yaşanırken, G.Saray, tarihinde 15’inci defa Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak. Teknik direktör Fatih Terim, 4’üncü dönemine başlarken Şampiyonlar Ligi’ni hedef göstermiş ve “Benim de hayallerim var, eksik olanı bir şekilde deneyeyim diyorum” ifadelerini kullanmıştı.
ŞANSLI BİR KURA DİLEĞİ
G.Saray’ın grup aşamasında karşılaşacağı rakipler de büyük merakla bekleniyor. Kura şansının Galatasaray’ın yanında olması ümit edilirken, Terim hiçbir rakipten çekinmediklerini belirtiyor. G.Saray’ın 4’üncü torbadan katılacağı kura çekiminde birinci torbada Barcelona, Juventus, Real Madrid, Bayern Münih gibi dünya devleri bulunuyor. Bu torbanın en zayıf halkası ise Lokomotiv Moskova. İkinci torbada ise Dortmund, M. United gibi güçlü takımlar bulunurken, Porto ise bu torbadan diğer rakiplere oranla sırıtan takım. Üçüncü torbada ise Schalke birçoklarının gönlünden geçen ekip. Grup maçları 18-19 Eylül’de başlayıp 11-12 Aralık’ta sona erecek. Final ise 1 Haziran’da Madrid’deki Metropolitano Stadında oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI İZLENECEK?
30 Ağustos Perşembe günü gerçekleştirilecek olan UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi, 19:00'dan itibaren Eurosport'tan naklen yayınlanacak. Kura çekimi UEFA'nın internet sitesi üzerinden de takip edilebilecek. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması kura çekimlerine 4. torbadan katılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Galatasaray, kendisiyle aynı torbada yer alan takımlarla eşleşemeyecek. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, 1, 2 ve 3. torba takımları arasından seçilecek.
İŞTE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
GALATASARAY 4. TORBADAN KURAYA KATILACAK
1. TORBA
Real Madrid (Şampiyonlar Ligi şampiyonu)
Atletico Madrid (Avrupa Ligi şampiyonu)
Barcelona
Bayern Münih
Manchester City
Juventus
Paris Saint-Germain
Lokomotiv Moskova
2. TORBA
Borussia Dortmund
Porto
Manchester United
Shakhtar Donetsk
Napoli
Tottenham Hotspur
Roma
Benfica
3. TORBA
Liverpool
Schalke
Lyon
Monaco
CSKA Moskova
Ajax
Valencia
PSV Eindhoven
4. TORBA
Club Brugge
GALATASARAY
Inter
Hoffenheim
AEK Atina
Young Boys
Kızılyıldız
Viktoria Plzen
GRUP MAÇLARI TARİHLERİ
18/19 Eylül: 1. Maçlar
2/3 Ekim: 2. Maçlar
23/24 Ekim: 3. Maçlar
6/7 Kasım: 4. Maçlar
27/28 Kasım: 5. Maçlar
11/12 Aralık: 6. Maçlar