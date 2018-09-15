Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Yakası Tahsin kimdir? Kuruntu Ailesi Hüsnü kimdir? Hadi Bilgi Yarışması 15 Eylül ipucu, Hadi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Müge Boz ve Merve Toy'un sunduğu yarışma, binlerce lira dağıtıyor! Verilen ipucunda “Nişantaşı'nda yaşayan Sütçüoğlu ailesini hatırlayanınız var mı??? Aslı ve Volkan desek? Evet evet Avrupa Yakası’ndan bahsediyoruz. Bugünkü ipucumuz Avrupa Yakası’nın babası Tahsin Sütçüoğlu ve Kaynanalar dizisinin Hüsnü Kuruntu’sundan geliyor... Gerçek ismini biliyor muyuz?” ifadeleri kullanıldı. Hadiseverler sorunun cevabını araştırıyor. Avrupa Yakası Tahsin Sütçüoğlu kimdir, Kuruntu Ailesi Hüsnü Kuruntu kimdir? Hadi 15 Eylül ipucu cevabı...

AVRUPA YAKASI TAHSİN KİMDİR?

AVRUPA YAKASI TAHSİN KİMDİR? ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Hadi Nedir?

AppStore’larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; “cepteki televizyon” teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.