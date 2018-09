Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hadi ipucu burada. Çocuğundan yaşlısına herkesin oynadığı. Canlı olarak oynanan Hadi yarışmasının saatini iple çekiyor. Yarışmanın sıkı takipçileri için Hadi ipucu veriyor. Her yarışmadan hemen önce. Böylelikle bir soruyu garanti bilmiş oluyorsunuz. Bu akşamki ödül tam 20.000 TL. Üstelik bir de sürpriz olarak Merve Toy ya da Müge Boz yerine Ece Seçkin yarışmayı sunacak. Hadi ipucu Fizy'de. Her zaman olduğu gibi instagramdan ipucunun fizyde olduğunu duyurdu. Fizy'deki 5. beşinci şarkı ne? Fizy beşinci şarkı, Fizy 5.şarkı ne? sorularının cevabı haberimizde. İşte 23 Eylül Hadi İpucu sorusunun cevabı

HADİ 23 EYLÜL İPUCU SORUSUNUN CEVABI İÇİN TIKLAYIN

Hadi 23 Eylül ipucu Fizy uygulaması üzerinden yayınlandı.Fizy'de şu an için 33 şarkıdan oluşan bir Hadi albümünün mevcut olduğu söyleniyor. Hadi'nin bu akşamki konuğu Ece Seçkin olacak.Uygulamayı indirip şarkılara bakabilirsiniz.

FİZY NEDİR?

Turkcell tarafından oluşturulan Fizy, milyonlarca müzik ve videoyu bünyesinde bulunduran uygulamalardan biridir. İnternetten yemeyen müzik uygulaması olarak tanıtılan Fizy, müziklerin ister online istersenizde indirerek dinlenebilmesine olanak sağlayan bir platformdur. Bütçeye yönelik yapmış olduğu premium paketleri içeren uygulama, bu sayede müziğe her yerden ulaşmayı biraz daha iyi bir hale getiriyor.

Nasıl Abone Olunur?

Fizy'i sınırsız bir şekilde kullanabilmek için premium paketlerden birini satın almanız gerekir. İlk 1 ay ücretsiz şekilde premium paket sahibi olabilirsiniz. 1 aylık sürenin sonunda istediğiniz paketi seçerek üyeliğe kaldığınız yerden devam edersiniz. Fizy'nin sunmuş olduğu iki paket bulunur.

Bunlardan ilki aylık 13,99 olarak sunulan premium pakettir.Sınırsız şekilde müzik dinlemeye hak veren bu paket, aynı zamanda internetinde harcanmasının önüne geçer. Bunun yanında paketin diğer özelliğide dinledikçe kazan özelliğinin olmasıdır. Yani uzun süreli olarak şarkı dinlemenizin sonunda ekstra internet, dakika ve SMS kazanabilirsiniz.

Diğer paket ise aylık 9,99 olarak sunulan video müzik paketidir. Bu paketin amacı ise her yerden video kliplere ve şarkılara ulaşabilmektir. Bu paketinde internet olmadan müzik keyfine devam edebilme imkanı verdiğini belirtmek gerekir.

Fizy'deki 5. beşinci şarkı ne? İpucu ile ilgili sorulacaklar

Fizy'de yer alan Hadi müzik listesinde 5. şarkı Ece Seçkin Dibine Dibine gözüküyor. Bu şarkıyla ilgili gelecek soru ise merak ediliyor.

23 Eylül Pazar günü için verilen ipucuya göre gelebilecek sorulardan bazıları;

1- Ece Seçkin'in son çıkardığı single şarkısının adı ne?

2- Ece Seçkin, Dibine Dibine şarkısına nerede klip çekmiştir?

3- Dibine Dibine şarkısını seslendiren şarkıcının adı nedir?

4-Dibine Dibine şarkısının düzenlemesi kime aittir?

5-Ece Seçkin'in seslendirdiği Dibine Dibine şarkısının sözleri kime aittir?

Böyle sorular gelmesi durumunda ise cevaplar sırasıyla;

1- Dibine Dibine

2- Güney Afrika

3- Ece Seçkin,

4- Ozan Doğulu,

5- Ayşen.

Hadi Nedir?

Geçtiğimiz haftalarda AppStore'larda yerini alan HADİ artık Androidlerin de cebine girdi. Binlerce kişi tarafından aynı anda canlı oynanabilen yarışma; günde iki kez yayınlanıyor. Yarışmacıların binlerce lira gerçek parayı 12 soruyu bilmeleri durumunda kazandığı yarışmada; eğlence ve heyecan bir arada. Her gün aynı saatte sadece on iki soruluk yarışma boyunca canlı yayınlanan yarışmaya erişmek için Hadi uygulamasını indirmek yeterli. Uygulamayı kullanmak ise tamamen ücretsiz. Yapılması gereken tek şey, daha önce bildirilen yarışma saatinde uygulamayı açık tutmak. Akabinde telefon ekranını dolduran sunucu; canlı yayında soruları ardı sıra soracak; oyuncular ise çoktan seçmeli cevapları tek bir tık ile yanıtlayacak. Yanıtlama süresi ise on saniye. Yarışma sırasında yarışmacılar canlı yayında yazışabiliyor, arkadaşını yarışmaya üye edenler ise ekstra can hakkı kazanıyor.

Hadi, mobil dünyada bilgisine güvenenlerin yeni trendi olarak dikkat çekiyor.

Aralarında 15 yıldan fazla sürede onlarca dijital ürüne imza atmış; Emre Ulusoy, Gökhan Örün ve Lenasoftware ekibinin bulunduğu, tecrübeli yönetim kadrosu ve yurtdışı kaynaklı yatırımcıları ile Hadi; "cepteki televizyon" teriminin karşılığı olmak amacıyla teknoloji alanında çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

İşte 'Hadi'nin kullanıcıları için yaptığı açıklama:

Her gün aynı saatte Hadi bilgi yarışmasına katılabilir, arkadaşlarını davet ederek Joker hakkı kazanabilir ve yarışmalarda daha avantajlı olabilirsin;)

O zaman Hadi.

.