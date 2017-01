Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Yaşı 35-40’ları aşanlar bilir. Eskiden ortaokul ve lise yıllarında video ile eğitimler yapılırdı. Yılda bir “Vücudumuzu tanıyalım” çizgi filmi izlenir ya da “Doğru Ahmet ile Bay Yanlış” seyredilirdi. Laboratuvarda ise en fazla oksijeni sudan ayırma deneyleri yapılırdı. Artık o günler geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın öncülüğünde gerçekleştirilen Fatih Projesi ile sınıflar akıllı tahtalarla donatılırken, Türk girişimciler tarafından geliştirilen dijital içerikler sayesinde de yılda bir yapılan videolu anlatımlar animasyonlar ve etkileşimli uygulamalar sayesinde eğitimin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bu firmalardan biri olan Fernus Bilişim Teknolojileri zenginleştirilmiş kitap (Z-Kitap) projesiyle Türkiye’deki 900 bin öğretmenden 600 binine ulaşmayı başardı. Bugün özel yayıncıların yüzde 80’inin kendi müşterileri olduğunu belirten Fernus Bilişim Teknolojileri’nin Genel Müdürü Can Şahin “Fatih Projesi’yle bugün devlet okullarının yüzde 70’inin akıllı tahtalarla donatılmış durumda. 2017 yılı sonuna kadar akıllı tahta olmayan sınıf kalmayacak. Akıllı tahtalarla birlikte Z-Kitap Projesi doğdu. Kitapları PDF olarak alıyoruz onları Z-Kitap ile akıllı tahta ve tablet uyumlu hâle getiriyoruz. Öğretmenler Z-Kitap ile test sorularını akıllı tahtaya yansıtarak çözebiliyor. Öğretmen isterse sorunun yanına kendi çektiği ya da Youtube’dan bir görüntü ekleyebiliyor. Zenginleştirilmiş kitap sayesinde öğrencinin tahtaya kakmasına da gerek kalmıyor. Öğrenci soruyu tablette çözerken, görüntüsü akıllı tahtaya aktarılıyor. Bu şekilde vakit kaybı azalırken öğrencilerin de daha fazla derse dâhil olması sağlanıyor. Bütün bunların önünü açan teknoloji akıllı tahtalar oldu” diye konuştu. Şahin, bunun yanı sıra öğretmenlerin 100 binlerce kitaptan oluşan soru bankasına web üzerinden erişerek sınav sorularını saniyeler içerisinde hazırlayabildiğini ve optik okuyucu sayesinde sınav sorularını saniyeler içerisinde okuyabildiğini söyledi.

Z-Kitap ve zenginleştirilmiş içeriği dünyada tek uygulayan ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Şahin, eğitimdeki teknoloji reformunun MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ve Avrupa’ya da örnek olacağını ve Z-Kitap uygulamasının bu bölgelere de gireceğini ifade etti. Şahin “Fatih Projesi’yle Türkiye eğitim ve eğitim teknolojileri konusunda dünyada çok özel bir konuma yerleşti. Çünkü hiçbir ülkeden devletin her bir okulunun her bir sınıfına akıllı tahta takılmadı. Türkiye akıllı tahtayı her sınıfa koyarak bir sıçrama yaptı. MENA bölgesi bizi takip ediyor. 3 sene 5 bene sonra bölgedeki ülkeler bütün okullarının bütün sınıflarına teknoloji atılımını yaptığı zaman ertesi gün biz orada olacağız. Hem de o ülkelere 3 sene, 5 sene ileride olarak gideceğiz” dedi.

Z-Kitap ile neler yapılabiliyor?

¥ Öğretmenler test sorularını akıllı tahtada çözebiliyor. Daha sonra bu soruları kaydederek başka sınıfta da adım adım kullanabiliyor.

¥ Dersle ilgili konulara ve sorulara video ve animasyon eklenebiliyor.

¥ Kitaptaki eşleştirmeli kelimeleri akıllı tahta üzerinden birleştirebiliyor.

¥ Öğrenciler tablet üzerinden akıllı tahtaya bağlanabiliyor. Öğretmen öğrencinin görüntüsünü kilitliyor ve öğrenci akıllı tahtadaki görüntünün aynısını görüyor.

¥ Öğretmen istediği öğrencinin görüntüsünü de akıllı tahtaya yansıtabiliyor.

¥ Öğretmenler soru havuzuna bağlanarak yüz binlerce soru arasından saniyeler içerisinde sınav kağıdı oluşturabiliyor.

¥ Öğretmenler mobil optik okuyucu ile saniyeler içerisinde sınav sorularını okuyabiliyor. Bu sistem ile hata payı da ortadan kalkıyor.