Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) için geri sayım sürüyor. ÖSYM resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre e-YDS'nin 12 Ocak tarihinde sona ermesi planlanan başvuru süresi uzatıldı. İşte e-YDS sınavına dair tüm merak edilen soruların yanıtları ve e-YDS için ÖSYM'den yapılan açıklama...

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YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı

e-YDS 2017/1 Başvuruları



e-YDS 2017/1 İngilizce alanında, 21 Ocak 2017 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacaktır. 2 Ocak 2017 tarihli duyuru ile 2 Ocak tarihinde başlayan ve 12 Ocak 2017 tarihinde sona ereceği bildirilen başvuru süresi 15 Ocak 2017 Pazar gününe kadar uzatılmıştır.



e-YDS 2017/1 başvuruları, 15 Ocak 2017 Pazar günü saat 23.59'da sona erecektir.



İlgililere önemle duyurulur.



ÖSYM BAŞKANLIĞI