Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cüneyt Bitikçioğlu İSTANBUL

Dezenfektan çalışmalarıyla okullarda öğrencilerin, sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri hedefleniyor. Bu çalışmalarda kullanılan ilaç ve temizlik malzemelerinin ise ortamda bulunan her türlü virüs ve bakteri üzerinde etkili olup insan sağlığına zararı bulunmuyor. Çocukların ve gençlerin sağlıklı ortamlarda eğitim almasını amaçlayan Sultangazi Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı Veteriner İşleri ekipleri, sömestir tatilinde bütün okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.