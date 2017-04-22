Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeye göre, okullara yönetici görevlendirmeleri, değerlendirme ile sözlü sınavın aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek.Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.Okullarda yönetici olarak görevlendirileceklerin, yükseköğretim mezunu, değerlendirme başvurusunun son günü itibarıyla Bakanlık kadrolarında öğretmenlik yapıyor olması gerekecek.

Müdür olarak görevlendirileceklerin yeni düzenlemede belirtilen şartlardan en az birini taşıması istenecek. Bu koşullar ise "müdür olarak görev yapmış olmak", "kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak", "Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak" şeklinde belirlendi.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcılığıyla görevlendirileceklerde de "müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış", "Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış", "adaylık dahil en az dört yıl öğretmen olarak görev yapmış" olma koşullarından en az biri aranacak.

Okullarda yönetici atamaları için kurulacak değerlendirme komisyonu yönetici adaylarını Bakanlıkça belirlenen "Yönetici Değerlendirme Formu" üzerinden ele alacak.Sözlü sınav komisyonu ise sözlü sınav sorularını hazırlayacak veya hazırlatacak. Sözlü sınavlar, "Sözlü Sınav Formuna" göre yapılarak değerlendirilecek.

Görevlendirmeler nasıl olacak?



Yönetici görevlendirmeleri, belirlenen form üzerinden verilen değerlendirme puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak puan üstünlüğüne göre yapılacak. Yönetici görevlendirilmek isteyenlere yönelik duyuru, değerlendirme tarihinden en az 10 gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda 8 yıldan fazla görev yapılamayacak



Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacak ve değerlendirme başvurusunda belirttiği yöneticilik görevi için eğitim kurumu tercihinde bulunma hakkına sahip olacak.Müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunanlara en fazla 20 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilecek. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 6 ay süreyle geçerli sayılacak.

Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda 8 yıldan fazla süreyle yönetici olarak görev yapılamayacak. Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanla 4 yıldan fazla, 8 yıldan az görev yapanlardan, aynı eğitim kurumuna yönetici olarak görevlendirilenlerin göreveri, 8 yılın dolduğu tarih itibarıyla bu yönetmelikte öngörüldüğü şekilde sonlandırılacak.