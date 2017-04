Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında ikinci dönem sınavları yarın başlayacak ve 2 gün sürecek. 1 milyon 185 bin 328 öğrencinin katılacağı sınavlar, yurt içinde 970, yurt dışında ise 15 merkezde gerçekleştirilecek. MEB yetkilileri, ortak sınav sisteminde bu yıl herhangi bir değişiklik yapılmadığını, sınav kapsamındaki müfredatın önceden ilan edildiğini, beklenmedik bir soruyla karşılaşılmasının söz konusu olmadığını vurguladı.

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA GELİN

Yetkililer şunları söyledi: Öğrencilerin, daha önce ilan ettiğimiz müfredat kapsamındaki kazanımlara çalışmaları hâlinde sürpriz bir soru ile karşılaşma ihtimalleri yok. 20 soru için 40 dakika süre tanıyoruz ve sınavı yetiştirememe gibi bir durumları da söz konusu değil. Sınav zor olmayacak, düzenli çalışan öğrencilerin yapabileceği bir sınav. Bu yüzden öğrencilerimiz, gönül rahatlığıyla sınava girsin.

TEOG Sınav öncesinde özel gereksinimlerini belgelendiren 7 öğrenci hastanede, 205 öğrenci evde, 11 bin 776 öğrenci tek kişilik sınıfta sınava alınacak. Oturumlar, saat 09.00, 10.10 ve 11.20’de başlayacak. Teneffüs araları 30 dakika olacak. Her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden oluşan 20 soruluk A, B, C, D kitapçık türleri kullanılacak ve her bir ders yazılısının süresi 40 dakika olacak. Sınav sonuçları, e-okul sisteminde açıklanacak.