Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın (YTB) "Türkiye Bursları" ile eğitim gören Hindistanlı öğrenciler, Türkiye'ye ve Türk kültürüne dair izlenimlerini, YTB'nin eğitim hayatlarına katkısını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkelerine yapacağı ziyaretin ikili ilişkilere yansımalarını, AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'ye Hindistan'ın Kerala eyaletinden gelen, Türkiye Bursları ile Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimi alan Navaz Kuttakkaren, 2013'te YTB'den burs almaya başladığını belirtti. Kuttakkaren, "Türkiye'de olmak çok güzel bir şey. Yurt dışında üniversite eğitimi görmek hep hayal ettiğim bir şeydi. Türkiye'de okuyabileceğimi hiç hayal etmemiştim. Bir anda YTB'nin Türkiye Burslarının başvuruları çıkınca başvurdum ve kabul edildim." diye konuştu.

Türkiye'de geçirdiği 4 yılın çok yaşamında çok güzel bir dönem olduğunu belirten Kuttakkaren, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ziyaretini dört gözle bekliyoruz. Cumhurbaşkanı'nın en son Hindistan ziyaretinin üzerinden bayağı uzun zaman geçti. Şu an, özellikle referandumdan sonra, cumhurbaşkanlığı sistemine geçtikten sonra Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Hindistan'a gelmesi, Hindistan halkı ve Hindistan'daki Müslüman halkının dört gözle beklediği bir şey. Şimdiden Cumhurbaşkanı'na hoş geldiniz demek istiyorum."

"Erdoğan'ı mazlumların yardımcısı olarak görüyoruz"

Ankara Üniversitesinde tasavvuf alanında doktora öğrenimine "Türkiye Burslusu" olarak devam eden Mustafa Ujampaaly da Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti "Ben Hindistan'ın güneyinden bir çiftçi ailesinden geliyorum. Burada, Türkiye'ye, Avrupa'ya gelip bu kadar kaliteli bir okulda öğrenim görmek benim gibi insanlar için düşünülemez bir şeydi. Türkiye burslarına başvurdum, beni kabul ettiler. Çok teşekkür ediyorum." sözleriyle aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyaretinin tarihi ilişkileri geliştirmek açısından çok önemli bir adım olduğunu belirten Ujampaaly, şöyle devam etti:

"Hindistan'daki Müslümanlar, gayrimüslimler bile Erdoğan'ı çok büyük bir kahraman olarak, mazlumların yardımcısı olarak görüyor. Çok iyi bir gözle bakıyoruz. Ondan dolayı ziyaret çok önemli. Hindistan'daki arkadaşlarım da, haberciler de 'Böyle büyük bir lidere günümüzdeki dünyada çok ihtiyacımız var' diyor."

"Bir buluşma lazım"

Gazi Üniversitesi'nde Radyo Televizyon ve Sinema alanında doktora öğrencisi olan Kanika Valia ise beş ay önce geldiği Türkiye'yi çok sevdiğini söyledi.

İki ülke halklarının birbirini daha fazla tanıması gerektiğini vurgulayan Valia, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyaretine ilişkin, "Dostluk lazım, Türkiye ve Hindistan için. Hindistan'da insanlar Türkiye Burslarını bilmiyor. Bir arkadaşım bana söyledi, ben o zaman buraya geldim. Ama bazı insanlar bursları bilmiyor orada. O zaman, bir buluşma lazım." diye konuştu.

Türkiye'de okudular, Hindistan'a dönüp iki ülke arasında köprü oldular

Türkiye'deki Hindistanlı öğrencilerin yanı sıra Türkiye Burslusu olarak eğitimi tamamlayan ve ülkesinde kariyerine devam eden Hindistanlı gençler de YTB yetkilileriyle yaptıkları söyleşide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretini dört gözle beklediklerini ifade etti.

Hindistan Dünya İlişkileri Konseyinde araştırmacı olarak görev yapan Dr. Ömer Anas, bu ziyaretin iki ülkenin teknolojiden, turizme, eğitimden sanayiye kadar birçok alanda işbirliği fırsatı olduğunu belirtti.

Üniversite öğrenimini burslarla Türkiye'de tamamlayan Hindistanlı öğrenci sayısının her yıl arttığını hatırlatan Anas, eğitim alanındaki işbirliği potansiyeline dikkati çekti.

Türkiye Bursları kapsamında İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde bir yıl araştırma yapan Dr. Yakup Ul Hassan, Hindistan Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Çalışmaları ve Analiz Enstitüsünde araştırmacı olarak görev yapıyor.

Erdoğan'ın Hindistan ziyaretinin iki ülke ilişkileri açısından önemli olduğunu belirten Hassan, Türkiye'nin ekonomik, politik, stratejik ve kültürel diplomasi açısından tüm Müslüman ülkelere örnek olabileceğini, bu ülkeler arasında yardımlaşma ve işbirliğinin artması gerektiğini söyledi.

Türkiye Burslarının Hindistan ve Türkiye gibi iki kardeş ülke arasında bir eğitim kardeşliği oluşturmaya başladığını vurgulayan Hassan, Hindistan'da Türkiye'ye ilginin giderek arttığını, Türk dizilerinin çok fazla izlendiğini, bazı Türk oyuncuların çok popüler olduğunu da ifade etti.

Jawaharlal Nehru Üniversitesinde ayrımcılık ve ötekileştirme üzerine çalışmalar yapan Mancheri Kurikkal da, 2011'de İstanbul'da dil kursuna katıldığını, yaklaşık bir yıl süren eğitim sürecinde çok şey öğrendiğini dile getirdi.

Türklerin samimi ve sıcakkanlı yaklaşımını, misafirperverliğini çok özlediğini belirten Kurikkal, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'a hoş geldiniz. Burası sizin ikinci eviniz." diye konuştu.

Hindistan'da bulunan Aligarh Muslim Üniversitesinin Siyaset Bilimi bölümünde görev yapan Prof. Dr. Arshi Khan da, kendisinin Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde Türkiye Burslusu olarak çalışmalar yaptığı 1994 yılından bu yana birçok alanda olduğu gibi eğitim ve burs olanakları bakımından da Türkiye'nin ilerlediğini dile getirdi.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel açıdan güçlü bir ülke olduğunu ve NATO, Avrupa Konseyi, Karadeniz İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası kuruluşlarda önemli bir rol üstlendiğini ifade eden Khan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hindistan ziyaretinin iki ülke ilişkilerinde yeni bir sayfa açacağını dile getirirdi.

Hindistanlı üniversite öğrencileri Erdoğan'ı bekliyor

Kayseri Erciyes Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini 2013'te tamamlayan ve Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Jamia Millia İslamiye Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Muhsin Ali, "Burs kazanarak Türkiye'ye eğitime giden öğrencilerimizle gururluyuz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkelerine yapacağı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ali, bu ziyarette Erdoğan'a fahri doktora ünvanı takdim edileceğini dile getirdi.

Üniversite'de 2007 yılında faaliyete geçen Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencilerinden Gulafshan Manzar, Erdoğan'ın Hindistan'a gelecek olmasından mutluluk duyduğunu dile getirirken, kendisiyle tanışmayı çok istediğini söyledi.

Aynı bölümde eğitim gören Muhammed İkram da "Cumhurbaşkanı'nın üniversitemize gelecek olmasından dolayı çok mutluyuz, bu bizim için tarihi bir gün olacak. Recep Tayyip Erdoğan'a tüm kalbimle hoş geldiniz diyorum." dedi.

Öğrenciler hep birlikte "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sizi üniversitemize davet ediyoruz. Hindistan'a hoş geldiniz." diyerek ziyaret öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Türkiye bursiyeri Hindistanlı öğrenciler

AA muhabirinin YTB'den edindiği bilgiye göre, bugüne kadar dünyanın dört bir yanından 66 bin 148 uluslararası öğrencinin yararlandığı "Türkiye Bursları"na geçen yıl 172 ülkeden başvuru yapıldı. Her yıl yaklaşık 5 bin öğrenci burs almaya hak kazanarak, Türkiye'de eğitim görüyor.

Tüm ülkelere verilen toplam burs miktarının 2012 yılında artmasıyla, nüfusu yaklaşık 1 milyar 300 milyonu bulan Hindistan "Türkiye Bursları"na en çok ilgi gösteren ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye Burslarına 2008'den bu yana Hindistan'dan 2 bin 37 öğrenci başvurdu, 199 öğrenci burs almaya hak kazandı. 2016'da 374 olan burs başvuru sayısı, bu yıl 589'a ulaştı.

Şu an burs verilen Hindistanlı öğrencilerin 40'ı doktora, 34'ü yüksek lisans, 12'si lisans öğrencisi.