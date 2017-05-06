Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde atılan bombalar nedeniyle zarar gören TBMM'de, onarım çalışmaları tamamlanmak üzere. Bu arada TBMM'ye ziyaretler de artarak devam ediyor.Meclis Genel Kurulunun çalışmadığı saatlerde TBMM ziyarete açılıyor. Ziyaretçiler rehberler eşliğinde Meclisi gezebiliyor. Ziyaretçi kesiminin büyük bölümünü ise öğrenciler oluşturuyor.Yurdun değişik bölgelerinden gelen ilk, orta ve lise eğitimi gören öğrenciler Genel Kurul Salonu'nu ziyaret ettikten sonra, darbe girişiminde Meclisin hasar gören bölümlerini geziyor. Son bir hafta içinde Meclisi ziyarete gelen öğrenci sayısı 5 bin 104'e ulaştı.