Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde, Nijerli uzmanlara tatlı su balıkçılığı konusunda eğitim verildi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, denize kıyısı olmayan ve balıkçılık faaliyetlerinin sadece iç sularda yürütülebilen Nijer’de, bu sektörden daha fazla verim alınarak ülkedeki gıda yetersizliğinin giderilmesi ve iş olanaklarının artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla TİKA, Nijerli uzmanlara tatlı su balıkçılığı konusunda eğitim programı düzenledi.

Açıklamada, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü idareci ve uzmanlarınca, Nijer Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı uzmanları ile ülkenin balıkçılık kooperatifleri mensuplarından oluşan yedi kişilik heyete havuz ve kuluçkahane yapılması, yönetilmesi, balık besleme, balık hastalıkları, su kalitesi, kafes balıkçılığı, canlı yem üretimi konularında eğitim düzenlendi.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Kepez Tesislerinde düzenlenen programla Nijerli uzmanlar, Türkiye'nin balıkçılık alandaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak, tatlı su balıkçılığı üretim sürecinin çeşitli aşamalarında uygulanan tekniklere ilişkin gözlem yapma fırsatı buldu.