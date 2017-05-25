Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2005 yılında eğitim hayatına başlayan Topkapı Okulları başta İstanbul’un ve Türkiye’nin ara eleman ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu konuda Türkiye’de ilk özel ve organize sanayi bölgesi projesi olan, Özel İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mesleki ve Teknik Lise kategorinde ciddi bir ivme yakalamış durumda. Okulun kurucusu Tahir Fırat Şuekinci yapılan çalışmaları şöyle anlatıyor: Millî eğitimin üst düzey yöneticilerinin ve yetkililerinin ilgisini çeken okul yöneticilerin beğenisini kazanarak model ve örnek bir okul seçildik. 2017/2018 eğitim öğretim yılında bu başarıyı Esenyurt’ta devam ettirmeyi hedefliyoruz. İlerleyen süreçte hedefimiz ülkemizin bütün illerine bu modeli uygulayarak sanayimize nitelikli iş gücünü sağlayarak ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz.