Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Sırbistan Emniyet Teşkilatı personeline yönelik Türkiye’de "Temel Atış Eğitimi Kursu" ile "Uçak Rehine Kurtarma Operasyon Kursu" düzenlendi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, iki ülke teşkilatlarının sahip oldukları tecrübelerin karşılıklı paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve terminolojide birlik sağlanması amacıyla hizmet içi eğitimler verildiğini duyurdu.

TİKA, Sırbistanlı 19 polise yönelik Türkiye’de “Temel Atış Eğitimi Kursu” ile “Uçak Rehine Kurtarma Operasyon Kursu” düzenledi.

"Polis Temel Atış Eğitimi Kursu’nda" katılımcı polislere tabanca ve makinalı tabanca ile çeşitli atış teknikleri ve atış eğitimleri verilirken "Uçak Operasyon Kursu" ile uçak içerisinde harekat tarzları ve tahliye operasyonu hakkında genel ve uygulamalı eğitimler verildi.

Her iki eğitim sonunda Sırbistanlı kursiyerler, Türkiye'de bulundukları süre zarfında hem eğitimlerde hem de eğitim dışında beklentilerinin çok üstünde bir eğitim ve ilgi ile karşılaştıklarını söyledi.

Kursiyerler, Avrupa’da da eğitimler aldıklarını, ancak bu tarz eğitim içeriği ve ilgi görmediklerini, verilen eğitimlerin kendileri için çok yararlı olduğunu ifade etti.