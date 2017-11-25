Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA - Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsızlığını kazanan ülkelerde dışişleri bürokrasisini oluşturmak ve dışişleri bakanlıklarında Türkiye’yi tanıyan ve yakınlık duyan kadroların gelişimine katkıda bulunmak amacıyla 1992 yılında başlatılan ve o tarihten bu yana her yıl düzenlenen ‘Uluslararası Genç Diplomatlar Eğitim Programı’nın gördüğü ilgi giderek artıyor. Bu kapsamda Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi tarafından bu yıl 23.’sü düzenlenen programa Kafkasya, Orta Asya, Balkanlar, Orta Doğu, Güneydoğu Asya, Latin Amerika ve Afrika bölgelerinde yer alan 62 ülkeden diplomatlar katıldı. Şimdiye kadar bin 100’ün üzerinde yabancı diplomat eğitim aldığı program, Türkiye’nin doğru şekilde tanınmasına önemli katkı sağladı. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Diplomasi Akademisi şimdiye kadar 88 ülkenin Diplomasi Akademisi ile işbirliği yapılması amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.