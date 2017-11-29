Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Türkben, vakfın Moritanya'daki faaliyetlerine ilişkin, "İlmini ve irfanını insanlığın barışı ve esenliği için değerlendirecek güvenilir insanların olacağı marka bir eğitim kurumu olmak istiyoruz." dedi.

TMV, Moritanya'daki FETÖ okullarının 18 Eylül'de devralınması sonrası başkent Nuakşot'ta düzenlenen törenle eğitim öğretim faaliyetlerine resmen başladı.

Törene TMV Yönetim Kurulu Üyesi Türkben, Moritanya Haberleşme ve İletişim Bakan Yardımcısı Muhtar Dahi, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Mehmet Bilir, vakfın Afrika Bölge Koordinatörü Tuncay Çilesiz, TMV Ülke Direktörü Adil Taniş, Özel Okullar Genel Müdürü Minyar Bune Muhtar ve iki ülkenin üst düzey bürokratları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılışta, Moritanyalı şehitler ve 15 Temmuz şehitleri adına yapılan 1 dakikalık saygı duruşunun ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

Yaklaşık bin 500 kişinin yer aldığı törende Türkben, katılımcılara hitap etti.

"Marka bir eğitim kurumu olmak istiyoruz"

Vakfın kitap okumayı alışkanlık edinen, herhangi bir sanat dalında beceri kazanan ve birden çok yabancı dili konuşabilen fertler yetiştirmek istediğini belirten Türkben şunları kaydetti:

"TMV, yaşadığı toplumun değerlerine sahip çıkan, dünyadaki gelişmeleri doğru okuyup insanlığın ortak birikim ve değerlerini önemseyen şahsiyet sahibi bireyler eğitmeyi amaçlıyor. İlmini ve irfanını insanlığın barışı ve esenliği için değerlendirecek güvenilir insanların olacağı marka bir eğitim kurumu olmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmanın ancak kaliteli ve donanımlı eğitim kadrosuyla mümkün olacağının farkındayız."

Nuakşot Büyükelçisi Bilir de Türk halkının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz hain darbe girişimini engellediğini ve bütün dünyaya demokrasi dersi verdiğini söyledi.

Maarif okullarının Moritanya'da eğitimde çığır açacağını belirten Bilir, iki ülke arasındaki ilişkilerin bu vesileyle gelişeceğinin altını çizdi.

"TMV Türkiye ve Moritanya arasında köprü vazifesi görüyor"

TMV Moritanya Direktörü Taniş de Maarif okullarının ülkede iki ay önce eğitime başlamasına rağmen başarılara imza attığını ifade etti.

Moritanya'da, çağın modern şartlarına uygun kaliteli bir eğitim hedeflediklerini aktaran Taniş, vakfın insanlığa faydalı, ahlaklı ve ufku geniş bireyler yetiştirmek için ülkede bulunduğuna dikkati çekti.

Özel Okullar Genel Müdürü Minyar Bune Muhtar da konuşmasında, Maarif Vakfı'nın ülke eğitimine yeni bir vizyon katacağından bahsederek "TMV, Türkiye ve Moritanya arasında köprü vazifesi görüyor." diye konuştu.

Muhtar, Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Abdülaziz ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında kuvvetli bir dostluk ilişkisi bulunduğunu vurguladı.

Törende TMV yetkilileri 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlere hediye takdim etti.

Program ülkenin önde gelen sanatçılarından Sedati Ab'ın müzik dinletisi ile sona erdi.