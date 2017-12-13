Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maarif Vakfı nedir, ne iş yapar? Maarif ne demek? Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası sıkça adını duyduğumuz Maarif Vakfı ile ilgili bilgi arayan vatandaşlar meraklarını gidermeye çalışıyor. Özellikle darbe girişimi sonrası FETÖ'nün sözde eğitim kurumları bulundukları ülkelerdeki yönetimler tarafından lisans iptali ya da doğrudan müdahaleyle karşılaştı. Afrika, Asya ve Balkanlar başta olmak üzere dünyanın farklı noktalarında Türkiye'ye güvenen yönetimler, eğitim konusunda bir çıkış yol aradı. Bu noktada Türkiye Maarif Vakfı devreye girdi ve bu kurumları devraldı. İşte detaylar...

MAARİF NE DEMEK?

Arapça'dan dilimize geçen Maarif kelimesi, bilgi, kültür, eğitim ve öğretim sistemi anlamına geliyor.

MAARİF VAKFI NE İŞ YAPAR?

Kurumun internet sitesinde Maarif Vakfı'nın amacı, vizyonu ve misyonu şu sözlerle ifade ediliyor;

"Türkiye Maarif Vakfı, kültür ve medeniyet etkileşimini ortak iyiye ulaştıracak bir yol olarak gören Türkiye'nin uluslararası eğitimde dünyaya açılan kapısıdır. 17.06.2016 tarihli 6721 sayılı kanun ile kurulan Türkiye Maarif Vakfı, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti adına Millî Eğitim Bakanlığı dışında doğrudan eğitim kurumu açma yetkisine sahip tek kuruluştur. Kâr amacı gütmeyen, kamu yararına çalışan bir vakıf olan Türkiye Maarif Vakfı, her ülkede okul öncesinden yükseköğretime eğitimin her aşamasında etkin faaliyet yürütmek amacıyla kurulmuştur."

TÜRKİYE MAARİF VAKFI KANUNU İÇİN TIKLAYIN

Kurumun vizyonu; İlmini ve irfanını insanlığın barış ve huzuru için kullanacak iyi insanların yetiştiği öncü bir eğitim kurumu olmaktır.

Kurumun misyonu; Bütün dünyada insanlığın ortak birikimini ve Anadolu'nun kadîm irfan geleneğini esas alan kapsamlı eğitim faaliyetleri yürütmektir.

Maarif Vakfı, güven, işbirliği, dayanışma, şeffaflık, ehliyet, liyakat, iyilikte ısrar, eğitimde kuşatıcılık ve evrensellik değerlerini ilke edinmiştir.

FAALİYET ALANLARI

Eğitim ve öğretimden burs ve barınmaya birçok alanda öğrencilerin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamayı hedefleyen Maarif Vakfı, aşağıdaki alanlarda faaliyet gösteriyor.

Eğitim-Öğretim: Vakıf, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları açıyor. Bunun yanında yaygın eğitim amaçlı kurslar, etüt merkezleri ve kültür merkezleri gibi tesisler kuruyor.



Eğitim Destek: Eğitim-öğretim sürecinin tamamlayıcı birimleri olarak kütüphaneler, laboratuvarlar, sanat ve spor tesisleri kuruyor. Ayrıca Türkiye Maarif Vakfı Kariyer Takip ve Rehberlik Sistemiyle mezunlarımızın kariyer planlamalarına destek oluyor.





Yayın: Kurum, eğitim amaçlı yayın organları kuruyor. Eğitim program ve içeriklerini geliştiriyor, üretiyor ve yayınlıyor. Eğitim metot ve usulleri ile içerik ve müfredata yönelik bilimsel araştırmalar ile AR-GE çalışmaları yapıyor. Süreli ve süresiz yayınlar yapıyor, sempozyum, konferans ve çalıştaylar düzenliyor ve bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyor.



Burs ve Barınma: Vakıf, okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar bütün eğitim süreçlerinde öğrencilere; eğitim amaçlı burslar ile nakdî destekler ve defter, kitap, kıyafet, bilgisayar ve yazılım gibi eğitim materyalleri ile aynî destekler sağlıyor. Eğitim kurumlarında hizmet veren ve eğitim alan kişilerin barınma ihtiyacını karşılayacak yurt, pansiyon ve lojman gibi tesisler kuruyor.