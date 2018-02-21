Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TİKA tarafından tadilatı ve donanımı tamamlanan sekiz sınıfın açılış törenine Arnavutluk Eğitim, Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı Besa Shahini, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü Necip Özay Özütok ve enstitü yöneticileri katıldı.

Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Yörük yaptığı açıklamada, herkesin bir gün engelli olabileceğini anımsatarak, görme özürlü olmanın öğrenmeye ve üretmeye engel olmadığını ifade etti.

Gerçek engelin bedenlerde değil zihinlerde olduğunun altını çizen Yörük, özel ihtiyaçlı çocuklara özel eğitim imkanları sunabilmenin çağdaş toplumların bir gerekliliği olduğunu vurguladı.

Yörük, “Her ne kadar Türkiye ile Arnavutluk arasında coğrafi bir sınır olmasa da biz Arnavutluk’taki kardeşlerimizi gönlümüzdeki komşular olarak görüyoruz. Bu nedenle Arnavutluk’taki çocuklarımız da bizim çocuklarımızdır, gönül komşularımızın çocuklarıdır. Biz sizleri de çok seviyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan da çok mutluluk duyuyoruz çocuklar.” dedi.

Çocukların geleceğine dokunmak ve onların gelecekte yüksek mevkilere ulaşabilmeleri için mütevazi bir katkı sunulduğunu belirten Yörük, bu okuldaki çocukların içerisinden dost ve kardeş Arnavutluk’u gelecekte çok daha iyi mertebelere taşıyacak kişilerin çıkması temennisinde bulundu.

TİKA, görme engelli öğrencilerin yatılı eğitim gördüğü 8 sınıfın tadilatının yanı sıra okula yatak, dolap, sandalye ve masa gibi donanım desteğinde de bulundu.

Enstitüde Arnavutluk'un farklı yerlerinden gelen 6-18 yaş arası toplam 70 öğrenci eğitim görüyor.