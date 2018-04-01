Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde bulunan Belh Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesinin kız öğrenci yurduna tadilat ve donanım desteğinde bulundu.

Yurdun tadilat ve donanım çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla fakültenin konferans salonunda düzenlenen törene, TİKA Başkan Yardımcısı Mehmet Süreyya Er, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Şevki Seçkin Alpay, Belh İl Şura Başkanı Muhammed Afzal Hadid, Belh İl Sağlık Müdürü Mirvais Rabi, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörlüğü yetkilileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İl Şura Başkanı Hadid, yaptığı konuşmada, çok kötü durumdaki yurdun TİKA'nın yaptırdığı bu tadilat sayesinde güzel bir mekana dönüştüğünü söyledi.

Yurtta ülkenin farklı yerlerinden gelen kız öğrencilerin kaldığını ifade eden Hadid, öğrencilerin artık her açıdan rahat edeceğini belirtti.

Hadid, yardımlardan dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

''Türkiye Afgan halkının yanında olmaya devam edecektir''

Başkonsolos Alpay da Türkiye'nin Afgan halkının huzurlu, istikrarlı, müreffeh bir geleceğe sahip olması yolunda çaba sarfettiğini kaydetti.

Türkiye'nin, eğitim, sağlık, yeniden imar, sürdürülebilir kalkınma alanlarında gerçekleştirdiği yardımların Afgan halkı arzu ettiği sürece devam edeceğini dile getiren Alpay, ''Bu bağlamda, Başkonsolosluğumuz TİKA ile Afganistan'ın kuzeyinde çalışmalarını sürdürmektedir. Kız yurdunun tadilatı bunun mütevazi bir örneğidir.'' diye konuştu.

''Çocukların, gençlerin iyi bir eğitim alarak Afganistan'ın refahına ve gelişmesine katkı sağlaması en büyük arzumuzdur.'' diyen Başkonsolos Alpay, Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi gelecekte de Afganistan'ın ve Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğini söyledi.

''Türkiye için Afganistan'ın ayrı bir önemi vardır''

TİKA Başkan Yardımcısı Er de TİKA'nin dünya genelinde 60 ülkede açtığı ofisiyle 150 ülkede yardım faaliyeti yürüttüğünü kaydetti.

Başka ülkelerde tek ofisi olan TİKA'nın Afganistan'da 3 ofisinin bulunduğunu anlatan Er, Afganistan'ın Türkiye için ayrı bir öneme sahip olduğunu belirtti.