Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Koleji Bahçelievler Kampüsü’ndeki panele İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı. Panele katılan Prof. Dr. Adnan Yüksel, yaptığı konuşmada üniversite sınavına girecek öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlarda bilgiler vererek nasihatlerde bulundu. “Başarı merdivenlerini hiç kimse eli cebinde çıkmıyor” diyen Prof. Dr. Yüksel, çalışmadan hiçbir şeyin kıymetinin olmayacağını söyledi. Kazanmak için mutlaka fark oluşturmak gerektiğini ifade eden Yüksel, “İşin sırrı çalışmak, kazananlar hiç kaybetmeyenler değil; asla vazgeçmeyenlerdir” dedi.