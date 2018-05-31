Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kardeş Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayasıyla metro ağını kullanan yolcular ilginç bir sürprizle karşılaşacak. 3 Alma Yayınevi'nin girişimleri ve Bakü Metro İşletmeleri'nin desteğinde gerçekleşen uygulama kapsamında, 1-3 Haziran tarihlerinde herkesin dikkati geleceğimiz olan çocuklarımıza yönelecek. Yolcular haziranın ilk üç günü boyunca, Bakü Metro İşletmelerinin tüm istasyonlarında, vagonlarında ve yürüyen merdivenlerinde yapılacak anonsları Azerbaycanlı miniklerin sesinden dinleyecek. İstasyonlardaki anonsların hem Azerbaycan Türkçesi hem de İngilizce ile yapılacağı ifade ediliyor.

BAKÜ METRO İŞLETMELERİ TARİHİNDE BİR İLK

Bakü Metro İşletmeleri tarihinde ilk kez gerçekleşen projede Avrupa Azerbaycan Okulları'nın 1., 2. ve 3. sınıflarında eğitim gören 30'dan fazla öğrenci ile birlikte 2 de anaokulu öğrencisi görev aldı. Projede, Azerbaycan vatandaşı öğrencilerin yanı sıra farklı ülke vatandaşı çocukların da bulunması dikkat çekti. Organizasyon yöneticileri metro işletmeleri yolcularının anonsları dinlerken öğrencilerin heyecanlarını ve nasıl eğlendiklerini hissedeceklerini ifade etti.

AMAÇ, ÇOCUKLARA SORUMLULUK HİSSİ AŞILAMAK

3 Alma yetkililerinden edinilen bilgiye göre, çocukların büyük bir istek ve zevkle katılım gösterdiği projede esas amaç ise halkın dikkatini küçüklere yöneltmek, aynı zamanda çocuklara özgüven ve sorumluluk hissi aşılamak, bizler için ne kadar değerli olduklarını hissettirmek.