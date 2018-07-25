Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak ANKARA

Millî Eğitim Bakanlığınca 20 bin öğretmen ataması yapıldı. Atama işlemi, heyecanlı bekleyişin ardından dün saat 10.00’da Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un da katılımıyla gerçekleşti. Kura çekimi MEB öğretmen Salonu’nda yapıldı. Bakan Selçuk, atama bekleyen öğretmenlerden birini yanına çağırarak düğmeye basmasını istedi. Böylece kura çekilişi başladı ve 50 bin 728 aday içinden 20 bin öğretmenin ataması gerçekleşti. Programda konuşan Bakan Selçuk önemli tavsiyelerde bulundu. Selçuk “Benim öğretmen arkadaşlarımdan ricam şudur. Eğer sadece bilgi paylaşımıyla derse başlarsanız, bilin ki siz hiçbir zaman onların öğretmeni olmayacaksınız. Devlet tarafından atanan memur olmaktan öteye geçemezsiniz… Basit bir memuriyet olmadığınızı fark edin. Öğretmenlik mesleği fedakârlık, özveri mesleğidir. Konfor arıyorsanız bu meslek uygun değil. Öğrencilerinizi muhakkak suretle ayırmayın. Onları ayırırsanız gökteki yıldızları ayırmış olursunuz. Öğretmenin her zaman huzursuz olması lazım. Çocuğun huzuru için öğretmenin huzursuzluğu şart” dedi.

Törende, ataması yapılan öğretmenlerin de oldukça heyecanlı olduğu görüldü. Bu öğretmenlerden biri olan Volkan Özgün “Urfa Eyyubi’ye Sosyal Bilgiler öğretmenliğine atandım. Çok mutluyum. 15 aydır bu atamayı bekliyordum. Branşımdan da 561 kişi alıyorlar. Bu 560 kişiden biri olmak gerçekten çok zor. Şanlıurfa 4. tercihimdi. İstediğim bir yer oldu. Çok sevinçliyim o yüzden” dedi.



İNANILMAZ BİR DUYGU

Azime Azak da “4 yıldır bekliyordum. Hatay Antakya’ya İlahiyat Meslek Dersleri öğretmenliğine atandım. Çok mutluyum, 4 yıldır bekleyince kızımın nasibi diyorum artık. Sonunda oldu yani çok inanılmaz bir duygu. Rabbim bekleyen herkese nasip etsin inşallah” diye konuştu. Ana sınıfındaki miniklere öğretmenlik yapacak olan İlkay Özbek ise şunları söyledi: Geçen sene haziran ayından beri bekliyorum. Bugün Şanlıurfa’ya atandım. Çok fazla istediğim bir şehirdi. Sabırsızlıkla okul öncesi öğretmeni olarak görev yapacağım ilk günü bekliyorum.