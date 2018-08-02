Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde yurtlara başvuru ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Aksu “Geldiğimiz noktada 670 bin kapasiteye ulaştık. Fakat 200 bin yatak kapasiteli proje ve inşaat faaliyetlerimiz de devam ediyor” dedi. Bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. 3 Eylül’de üniversite kayıtlarıyla birlikte yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından öğrencilerimizi bir haftada yurtlarımıza yerleştireceğiz” diye konuştu. “Biz sadece bir yatakhane ve yemekhane hizmeti sunmuyoruz” diyen Sinan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü: Öğrencimizin burada sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ikinci bir okul olarak dizayn ettiğimiz yurtlarda canı hiçbir şekilde sıkılmadan, diğer ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde barınma imkanı sunuyoruz. İnşaatı ve projesi devam eden yurtlarımız bittiğinde Türkiye’de yurt problemi ortadan kalkacak.
Yeni yurtlarımız yeni eğitim yılına hazır
02.08.2018 - 06:49 | Son Güncelleme: 02.08.2018 - 06:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu “Öğrenci yurdunda 670 bin kapasiteye ulaştık. 200 bin yatak kapasiteli inşaat faaliyetlerimiz bittiğinde Türkiye’de yurt problemi ortadan kalkacak...”
Etiketler : kyk,yurt,
574400 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/egitim/574400.aspx
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