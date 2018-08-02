Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları doğrultusunda öğrenci yerleştirme takvimine uyumlu şekilde yurtlara başvuru ve kayıt işlemlerinin gerçekleştirileceğini söyledi. Aksu “Geldiğimiz noktada 670 bin kapasiteye ulaştık. Fakat 200 bin yatak kapasiteli proje ve inşaat faaliyetlerimiz de devam ediyor” dedi. Bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade eden Aksu “Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. 3 Eylül’de üniversite kayıtlarıyla birlikte yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından öğrencilerimizi bir haftada yurtlarımıza yerleştireceğiz” diye konuştu. “Biz sadece bir yatakhane ve yemekhane hizmeti sunmuyoruz” diyen Sinan Aksu, sözlerini şöyle sürdürdü: Öğrencimizin burada sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle ikinci bir okul olarak dizayn ettiğimiz yurtlarda canı hiçbir şekilde sıkılmadan, diğer ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde barınma imkanı sunuyoruz. İnşaatı ve projesi devam eden yurtlarımız bittiğinde Türkiye’de yurt problemi ortadan kalkacak.