Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’de üniversiteler, bilimsel araştırmalarda ve mühendislik projelerinde gösterdikleri başarılar ile dikkat çekmekte... Son yıllarda ses getiren projelerle Çin üniversiteleri dünyanın sayılı üniversiteleri arasında yer almakta. Türkiye ve Çin arasındaki olumlu ilişkilerle birlikte gençlerin yurtdışı eğitimi için gözler bu ülkeye çevrildi. Türk Çin Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mustafa Karslı Çin’de eğitim almayı düşünen öğrenciler için önemli bilgiler verdi. Karslı özetle şunları söyledi: Çin üniversitelerinden mezun olan öğrencilerin bütün dünya üzerinde kolaylıkla iş bulabiliyor. Olumlu ilişkiler Çince bilenlerin avantajlı hâle gelmesini sağladı. Şu anda Çince bilen personel ihtiyacı çok fazla.



XU JIE: RAĞBET VAR

Derneğin Çin’de eğitim sorumlusu Xu Jie, Türkiye’deki vakıf ve yurt dışındaki üniversitelerin fiyatları kıyaslandığında Çin’de eğitimin oldukça ucuz olduğunu belirtti. Xu, öğrencilerin kaliteli eğitim alacakları Çin üniversitelerinin sayısının oldukça fazla olduğunu dile getirdi. Sadece Türk öğrenciler değil bütün dünyadan öğrenciler eğitim için Çin’i tercih ediyor. Çin’de eğitim alan öğrencilerin yararlanabilecekleri birçok burs da var. Çin’de eğitim alan öğrencilerin birçoğu Çin’deki fuar ve ticari görüşmeler için giden Türk iş adamlarına tercüme hizmeti vererek para kazanabiliyorlar. Çin’de eğitim almakta olan öğrencilerden Ercan Atak, Çince öğrenmenin sanıldığı kadar zor olmadığını kısa süre içinde tercüme hizmeti verebilecek seviyeye ulaşılabildiğini ifade etti.

Birden çok dil öğrenme fırsatı

Çin’de eğitim almak için Çince bilmek şart değil. Dünyaca ünlü üniversitelerin bölümlerinden İngilizce eğitimler verenler de oldukça fazla. Bunun için TOEFL ve IELTS gibi İngilizce imtihanlarından geçer puanları alan öğrenciler doğrudan bu bölümlere başlayabiliyorlar. Eğitimini Çince almak isteyen öğrenciler ise bir yıllık Çince eğitimlerinin ardından girecekleri HSK (Çince Seviye Sınavı) ile lisans programlarına başlayabiliyorlar.

Ücretsiz danışmanlık

Türk - Çin Kültür Derneği, Çin’de eğitimle ilgili merak edilen bütün sorulara ücretsiz cevap veriyor. Dernek, Çin’de lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi almak veya dil kamplarına katılmak isteyenlere eğitim öncesi ve esnasında rehberlik hizmeti sunuyor.