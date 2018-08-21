Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklar pek çok temel kavramı öğrenerek bilişsel ve dil becerilerini geliştiriyorlar. Ancak anaokulunda diğer çocuklarla beraber sosyalleşirler ve ilkokula duygusal ve akademik anlamda hazır hâle gelirler. Uğur Koleji PDR Koordinatörü Ferhan Uz Güçlü “Okul öncesi eğitimi alan çocukların okula devam oranları ve akademik başarıları okul öncesi eğitim almayan çocuklardan daha yüksektir. Her çocuğun kendine has kabiliyetleri ve kişisel özellikleri vardır. Edinilen tecrübeler doğrultusunda okul öncesi eğitim tecrübesi olmayan çocuk, ilkokula başlama sürecinde zorlanmakta ve anneden ayrılma korkusuna kapılmaktadır. Daha içe kapanıp, kendini topluluktan soyutlayarak bireysel olarak hareket etmektedir” dedi.