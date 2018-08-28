Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KPSS önlisans son başvuru tarihi ne zaman, KPSS önlisans başvuruları nereye nasıl yapılıyor ve 2018 KPSS önlisans ücreti kaç TL, gibi merak ettikleriniz burada yer alıyor. 2018 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) önlisans başvuruları bugün itibarıyla başladı. KPSS önlisans sınavına girmek isteyen adaylar, KPSS başvuruları nereye nasıl yapılıyor, KPSS önlisans son başvuru tarihi ne zaman, KPSS önlisans ücreti ne kadar? gibi detayları araştırıyor. İşte aradıklarınız...

Adaylar, KPSS önlisans düzeyi için 12 Eylül'e kadar başvuru yapabilecek.

2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) önlisans düzeyi için başvurular başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar ile İlgili Usul ve Esaslar" hükümleri kapsamında, 2018 KPSS önlisans düzeyi, 4 Kasım'da uygulanacak.

Sınava başvuru işlemleri, 12 Eylül'e kadar devam edecek.

DHBT 9 Aralık'ta yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığında, din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları din hizmetleri alan bilgisi testi (DHBT) ise 9 Aralık'ta yapılacak. DHBT başvuru işlemleri, 9-17 Ekim'de gerçekleşecek.

Din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS'ye girdikleri öğrenim düzeyinde DHBT'ye de katılacak. Adaylar, 2018 KPSS önlisans düzeyi genel yetenek-genel kültür oturumuna da katılacak.

Açıklamada, sınava başvuracak adayların, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgulandı.