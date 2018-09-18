Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çapulcuoğlu, empati kurmanın önemini vurgulayarak, şunları söyledi: Çocuğun ağlaması, bir konuda alınganlık göstermesi, uyku düzensizliğinin olması, karnının ağrıdığını söylemesi, alay konusu olamayacak bir durumdur. Ailenin bunları alay konusu haline getirmesi, fazla tepki göstermesi, kızması veya diğer çocuklarla kıyaslaması, çocuğun okula uyum sürecini daha olumsuz etkileyecektir. İki hafta içerisinde uyum sürecini tamamlayamayan çocukların mutlaka uzmanla görüşmesi tavsiye edilmektedir. Yaz tatili boyunca çocuklar oyun oynadılar, tabletleri ile uğraştılar. Bunlardan bir anda ayrılmak, onlar için de olumsuz bir etki oluşturacaktır. Çocukların tabletlerden kopma noktasında velilere düşen bazı sorumluluklar söz konusu. Çocukla oturularak hangi saatlerde ders çalışması gerektiği, hangi saatlerde televizyon izlemesi gerektiği de konuşulmalı. Her çocuğun gelişim düzeyleri birbirinden farklıdır.