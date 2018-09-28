Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığınca, ilkokullarda uygulanacak yeni programın ilkelerini belirledi. 3’üncü ve 4’üncü sınıfta okuyan öğrenciler için İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) başlatılacak. Haftada toplam 10 ders saatini geçmeyecek ve velilerden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecek. İYEP için ilkokullarda okul komisyonu kurulacak. Komisyon, ekim ayının 3’üncü haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak araçlar ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlayacak. Sınıf öğretmenleri, öğrencilere belirleme aracını uygulayacak ve cevaplar e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülü’ne işlenecek. Böylece hangi öğrencinin İYEP’e dâhil edileceği belirlenmiş olacak.



ZAMANI OKUL BELİRLEYECEK

İYEP’te görev alan öğretmenler, okutacağı modül ve öğrenci seviyelerine göre plan hazırlayacak, öğrencilerin programa devam durumunu takip edecek. Öğretmenlerin yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrenciler, bir üst modüle geçecek. MEB tarafından Türkiye genelinde ilkokullarda kasım ayının ilk haftasında İYEP başlatılacak. Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması durumunda okulun şartları ve personel durumu da dikkate alınarak okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanacak. İYEP, okulda bir öğrenci bile olsa uygulanacak. Gruplar, 1-6 öğrenciden oluşturulacak ve bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilecek.