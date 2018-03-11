Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bin 500 konut ve 95 ticari alan yer alan projede 1+0 ile 5.5+1 arasında değişen daire tipleri yer alıyor. Metrekare fiyatları 7 bin 400 liradan başlayan Mina Towers'ta daire büyüklükleri 55 metrekareden başlayıp 300 metrekareye kadar çıkıyor. Fikirtepe Mandra Caddesi'nde 26 bin metrekarelik alanda 6 kule olarak inşa edilen projede ilk etapta 3 bloğun satışı gerçekleştirilecek. Ön satışları önümüzdeki hafta başlayacak Mina Towers'ta resmî satışlar 15 Ekim'de başlayacak. Projede lansmana özel olarak yüzde 10 peşinat, yüzde 15 ara ödeme kalanı da banka kredisiyle yada şirket bünyesinde vadelendirilerek daire sahibi olma imkanı sunuluyor. Kısa vadede vade farksız taksitlendirme imkanı bulunan projede ileriki dönemlerde satışlarınEmlak Konut kampanyasına eş bir kampanyayla 10 vade farklıyla 0.70 faizle yapılması planlanıyor. Fikirtepe'de kalıcı projeler hayata geçirmeyi hedeflerini belirten Başaran Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Başaran, bölgede Mina Towers'tan sonra bölgede toplam 4 adada 2 milyar dolar yatırım bedeliyle 4 bin konutluk proje geliştireceklerini dile getirdi.





'FİKİRTEPE'DE SAADET ZİNCİRİ OLUŞTU'

İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm alanı olan Fikirtepe'de evleri yenilecek vatandaşların kendilerinden akıl almaz taleplerde bulunduklarını dile getiren Başaran, "Vatandaşla el sıkışmak için masaya oturuyoruz. Benden 1 milyon lira tutarındaki banka borcunu bile kapatmamı istiyor. Eşi ölen başka biri 30 metrekarelik arsası için benden avukat parası ev araba üstüne bir de 300 bin lira para istiyor. Fikirtepe'de saadet zinciri oluşmuş, nasıl olsa müteahhit zengindir istediğimizi verir mantığı var. Burada tansiyon hastası oldum. Vatandaşın beni enayi yerine koymasına üzülüyorum. Ama bunlarla savaşacağım, gerekirse Fikirtepe'nin tamamını dönüştürmeye talibim" diye konuştu.



'FİKİRTEPE BİR ÇOK FİRMAYI BATIRDI'

Projenin ruhsat alımının iki seneyi bulduğunu ifade eden Haluk Başaran, "Bu projede hak sahibi oranı yüzde 54. Yaklaşık 800 kişiyle muhattap oluyoruz. 3 kişi yüzünden 2 yılda ruhsatı zor aldık. Evlerini boşaltan kişilere mecburen iki senedir kira veriyoruz. 2 yılda yaklaşık 20 milyon lira kira verdik. Projeyi de 2 yıl içinde teslim edeceğimiz için bir bu kadar daha kira vereceğiz. Burada bir çok firma bu şekilde battı" dedi.



'BAKANLIK ÇÖZÜM GETİRİYOR'

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm için yeni düzenlemeler getirdiğini belirten Mimar Eren Talu, "Bakanlık pay satışı ve reysen tevhidle kentsel dönüşümü çözmeye çalışıyor. Bence yerinde bir uygulama. Fikirtepe ileride beklenenden daha çok gelişecek, yeni İstanbul burası olacak" dedi.