Taklit mal üreten ya da hizmet sunan, satan, ithal ya da ihraç eden, ticari amaçla satın alan, bulunduran, nakleden ya da depolayanlara bir yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Marka koruması olduğunu belirten işareti, mal ya da ambalaj üzerinden yetkisi olmadan kaldıranlara da yine bir yıldan 3 yıla kadar hapis, 5 bin güne kadar da adli para cezası verilecek.
Taklitçiye hapis yolu göründü
23.12.2016 - 07:11 | Son Güncelleme: 23.12.2016 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sınai Mülkiyet Tasarısı’nın, taklit ürün üretilip satılmasına hapis ve adli para cezası getiren maddeleri Meclis’te kabul edildi.
Etiketler : taklit,
431482 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/431482.aspx
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