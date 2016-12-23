Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan bütün uyarılara ve alınan tedbirlere rağmen, Türkiye’de israfın önüne bir türlü geçilemiyor. Bu konuda en büyük kayıplardan biri, ekmekte yaşanıyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, 1 günde üretilen 91 milyon ekmekten 5 milyona yakınının tüketilmeyip, çöpe gittiğini söyledi. Balcı, “İsrafın nedenlerini araştırmamız gerekiyor. 3 milyona yakını fırınlarımızda, 1,4 milyonu evlerimizde, 500 bini personel ve öğrenci yemekhaneleri ile lokanta ve otellerde israf ediliyor. Bu, ihtiyaçtan fazla üretim yapıldığını, ekmeğin ihtiyaçtan fazla alındığını, uygun şartlarda muhafaza edilmediğini, ruhsatsız fırınlara tolerans tanındığını gösteriyor. İsrafı indirebilirsek, millî ekonomimize büyük katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Yaptığımız çalışmalarla günde 1 milyon 50 bin ekmeğin çöpe gitmesini önledik. Bunun parasal değeri yıllık 2,8 milyar lira” diye konuştu. Dünya genelinde 805 milyon insan yetersiz besleniyor. Yaklaşık 10 milyon insan açlıktan hayatını kaybediyor. Yıllık 1,3 milyar ton gıda israf edilirken, bunun verdiği kayıp 1 trilyon dolara yakın...