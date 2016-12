Türkiye Gazetesi

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internetten alışveriş eğilimi son yıllarda büyük bir hızla artarken, ulaşımdan konaklamaya, yiyecek içecekten, giyim ve aksesuara, elektronikten sağlık gereçlerine pek çok ürün ve hizmet için artık internetten alışveriş çok daha fazla tercih ediliyor. Günümüzde taşınabilir akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte her an her yerden erişebildiğimiz internet sayesinde çok daha hızlı ve çok daha fazla çeşidi internet üzerinden satın almak mümkün oluyor. Bir çok ürünü ise dünyanın diğer bir ucundan online alışveriş sayesinde getirme imkanına sahibiz.

İşte bu kadar fazla seçeneğin olduğu ve artık pek çok firmanın önemli bir pazar olarak kabul ettiği e-ticaret sektöründeki hareketlilik yazılı basında çıkan haberlere de yansırken Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu araştırmaya göre; hemen her yıl hızlı bir büyümenin yaşandığı e-ticaret sektöründe, 2016 yılı boyunca ekonomi sayfalarında çıkan haberlerin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artarak toplam 22 bin 280 habere ulaştığı tespit edildi.