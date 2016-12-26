Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'ye 3 yabancı banka daha geliyor. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, Körfez bölgesinden Türkiye ile ilgilenen bankalar olduğunu ifade ederek, Dubai'den bir bankanın Türkiye'ye yönelik bankacılık alanında çalışması bulunduğunu, daha önce Türkiye'de temsilcilik açan BBK'nın ise bankacılık lisansıyla ilgilendiğini söyledi.

Akben, Amerika'dan bir finans grubunun da Türkiye'de banka kurma planları olduğunu belirterek, "Şu anda Türkiye'de bankacılık yapmaya ilgi duyan 3 banka var. Bu elbette bir süreç. Ama bunların 2017'de Türkiye'de olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Çin'in Türkiye ile ciddi bir ticaret hacmi olduğuna işaret eden Akben, Türkiye'de Çinli bankaların bulunmasının Çin için de önemli olduğunu vurguladı. Akben, Bank of China'nın Türkiye'de faaliyete başlamasının ardından Uzak Doğu'dan başka bankaların da Türkiye'ye gelebileceğini duyurdu.

BDDK olarak son dönemde başta Hindistan olmak üzere birçok ülkenin muadil kurumlarıyla anlaşmalar yaptıklarını bildiren Akben, "Bu anlaşmalar, kafalarında Türkiye ile ilgili bir şeyler olduğunu gösteriyor. Bunlar ilk adımlar" dedi.

Akben, bölgedeki problemler çözüldükten sonra Türkiye'ye olan ilginin daha da artacağını düşündüğünü kaydetti.



BANKALARA 7,8 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ

Avrupa'da kooperatif bankacılığının çok yaygın olduğunu kaydeden Akben, "Buralarda bir açılım sağlayabiliriz. Eskiden tarım ya da turizm tarafını destekleyen, Anadolu'da bir bölge ile ilgilenen bankalar vardı. Buralarda güçlü kooperatif gruplara ihtiyaç var. Bu alanlara girebiliriz" dedi.

Akben, bankalara 2016 yılında 7 milyon 851 bin 777 liralık idari para cezası kestiklerini de açıkladı.

YENİ DÜZENLEMELER VAR MI?

Bankalara yönelik yapılaacak düzenlemeler hakkında bilgi veren BDDK Başkanı, "İnşallah 2017 yılında bankaların kırtasiye, arşivleme ve teknoloji tarafında avantaj sağlayacak birtakım düzenlemeler yapacağız" diye konuştu.

BDDK Başkanı Akben, faizsiz finans sektörüne yönelik düzenlemeleri içeren kapsamlı bir kanun taslağının hazır olduğunu, üzerinde son rötuşları yaptıklarını belirterek, tüm faizsiz finans ürünlerini kapsayacak şekilde hazırlanan kanun taslağının bütün konuları ele alacak bir çalışma olduğunu, diğer yoğunluklar bittikten sonra söz konusu kanun taslağının yasalaşma aşamasına kısa süre içerisinde geçebileceğini ümit ettiğini söyledi.

Kredi kartlarının şu anda uluslararası kuruluşlar üzerinden işlem gördüğüne işaret eden Akben, yerli bir kuruluş üzerinden de işlem yapma konusu çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Kredi kartı harcamalarının büyük bölümünün yurtiçinde olduğu düşünüldüğünde, rekabetin artmasının bankalara avantaj sağlayacağını ifade eden Akben, "2017 yılında da bu konuda önemli bir mesafe alınmasını bekliyoruz. Halihazırda bazı bankaların bu konuyla ilgilendiklerini gözlemliyoruz" dedi.