Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın son çeyreğinde kapasite kullanım oranında, kredi hacminde hafif kıpırdanma olduğuna dikkat çeken Şimşek, reel sektöre yönelik açıklanan tedbirlerin 2017’nin ikinci çeyreğinde etkisini güçlü şekilde hissettireceğini, çıkışın hızlanacağını ifade etti. Türkiye’nin son dönemde DEAŞ, Suriye, Rusya bağlamında ekranlara taşındığını, yatırımcının algısının istenilen seviyeye çıkmadığını söyleyen Şimşek “Londra’da yatırımcılara böylesine avantajlı bir coğrafyada küresel bağlantıları güçlü, etkisi sınırlarının çok ötesinde kaç ülke sayabileceklerini sordum. Bir elin parmaklarını geçmedi. Ben de yaşanan sıkıntı, darbe girişimi ve teröre rağmen gücümüzü, hükümetin istikrarını anlattım. Sakinleştiler” dedi.



NOTUMUZU GERİ ALIRIZ

Dünyada düşük büyüme, kur etkisi, ABD ekonomisine dair belirsizlikler olduğunu, Türkiye’nin gücünü ispatladığını söyleyen Mehmet Şimşek “Yatırım yapılabilir notumuzu geri alacağız” dedi.