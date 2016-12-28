Yılın son çeyreğinde kapasite kullanım oranında, kredi hacminde hafif kıpırdanma olduğuna dikkat çeken Şimşek, reel sektöre yönelik açıklanan tedbirlerin 2017’nin ikinci çeyreğinde etkisini güçlü şekilde hissettireceğini, çıkışın hızlanacağını ifade etti. Türkiye’nin son dönemde DEAŞ, Suriye, Rusya bağlamında ekranlara taşındığını, yatırımcının algısının istenilen seviyeye çıkmadığını söyleyen Şimşek “Londra’da yatırımcılara böylesine avantajlı bir coğrafyada küresel bağlantıları güçlü, etkisi sınırlarının çok ötesinde kaç ülke sayabileceklerini sordum. Bir elin parmaklarını geçmedi. Ben de yaşanan sıkıntı, darbe girişimi ve teröre rağmen gücümüzü, hükümetin istikrarını anlattım. Sakinleştiler” dedi.
NOTUMUZU GERİ ALIRIZ
Dünyada düşük büyüme, kur etkisi, ABD ekonomisine dair belirsizlikler olduğunu, Türkiye’nin gücünü ispatladığını söyleyen Mehmet Şimşek “Yatırım yapılabilir notumuzu geri alacağız” dedi.
Tedbirler 2. çeyrekte etkisini gösterecek
Başbakan Yardımcısı Şimşek “2016 çok zor bir yıldı. Ona rağmen Türkiye büyük bir direnç gösterdi” dedi. 2015 kasımında Rusya ile yaşanan sıkıntının turizm ve ticaret kanalıyla ciddi ekonomik etkisi olduğunu, ardından hain darbe girişimine girişildiğini, teröristlerin koalisyon hâlinde saldırdığını, dünyada büyümenin yüzde 3’ün altına, ticaretin yüzde 1,7’ler seviyesine indiğini hatırlatan Şimşek “Şimdi düşünüyorum, 2017 bundan daha kötü olabilir mi” diye konuştu.
Yılın son çeyreğinde kapasite kullanım oranında, kredi hacminde hafif kıpırdanma olduğuna dikkat çeken Şimşek, reel sektöre yönelik açıklanan tedbirlerin 2017’nin ikinci çeyreğinde etkisini güçlü şekilde hissettireceğini, çıkışın hızlanacağını ifade etti. Türkiye’nin son dönemde DEAŞ, Suriye, Rusya bağlamında ekranlara taşındığını, yatırımcının algısının istenilen seviyeye çıkmadığını söyleyen Şimşek “Londra’da yatırımcılara böylesine avantajlı bir coğrafyada küresel bağlantıları güçlü, etkisi sınırlarının çok ötesinde kaç ülke sayabileceklerini sordum. Bir elin parmaklarını geçmedi. Ben de yaşanan sıkıntı, darbe girişimi ve teröre rağmen gücümüzü, hükümetin istikrarını anlattım. Sakinleştiler” dedi.
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