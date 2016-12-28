Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Hava-İş Sendikası'nı ziyaret etti. Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal ile bir süre görüşen Ekşi, sendika yönetiminden çalışanlara 2017 yılında uygulanacak yüzde 4 + 4 zammı dondurmak istediklerini iletti. Sendika yönetimi ise teklifi üyelerine soracaklarını söyledi.

Hava-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Kemal Tatlıbal, THY yönetiminin tasarruf tedbirleri çerçevesinde yaptığı “2017’de zamları donduralım” yolundaki teklifine nasıl cevap vereceklerini açıkladı.

Sıkıntıların yaşandığı bir dönemde devletin zirvesinin aldığı kararı takdirle karşıladıklarını belirten Tatlıbal, “Ülkemiz gerçekten çok zor bir dönemden geçiyor. Biz de sendika olarak elimizi taşın altına koyarak THY’nin bu zor dönemi en az kayıpla atlatmasını istiyoruz. Bugün THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sendikamızı ziyaret etti ve bize şirket olarak aldıkları tasarruf tedbirlerini anlattı. Bizden de 2016 Toplu İş Sözleşme'sinde altına imza attığımız 2017 yılında uygulanacak yüzde 4 + yüzde 4 zammı dondurmamızı, şirketin 2017 yılı sonunda kâr etmesi durumunda bu zamların çalışanlara enflasyon farkıyla beraber geri ödenmesini teklif ettiler. Allah nasip etsin inşallah THY 2017’de durumu toparlasın ve kâr etsin” diye konuştu.

"TEKLİFİ ÜYELERE SORACAĞIZ"

Bu noktada sendika olarak ne yapmaları gerektiği konusuna açıklık getiren Tatlıbal, “Bu teklif bugün şahsıma yapılsa da aslında ben sadece vekilim. Esasen bu teklif doğrudan çalışanlarımıza, üyelerimize yapılıyor. Biz üyelerimize dönüp bu teklifi soracağız, anket yapacağız. Üyelerimiz kabul ederse biz orta yolda buluşarak THY gemisinin batmaması için elimizden gelen fedakarlığı yapacağız. Tabi bu teklifi kabul etmeyenler, muhalefet edenler de olacaktır. Ama biz demokratik bir şekilde çoğunluğun kararına uyarak karar vereceğiz. Üyelerimiz kabul etmezse, biz de kabul etmeyeceğiz. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz 2017 yılını hiç zamsız geçmek istemiyoruz” şeklinde konuştu.