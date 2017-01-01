Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni yıl ile birlikte İstanbul Boğazı’ndan geçiş ve Osman Gazi Köprüsü geçiş ücretlerinde değişikliğe gidildi. Bursa’yı İstanbul’a bağlayan Osman Gazi Köprüsü’nde yaklaşık yüzde 20 indirim ile birlikte geçiş ücreti 89 liradan 65 lira 65 kuruşa indirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçişleri, yüzde 48’lik artışla 7 liraya yükseltirilirken, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise 11 lira 95 kuruşa tekabül eden yeni fiyat bugünden itibaren geçerli olacak. Ücretlerin bir yıl boyunca geçerli olacağını belirten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “İnsanımızın daha konforlu seyahat edebilmesi Körfez’i dolaşarak yakıt israfı yapmaması, millî ekonomiye katkı yapması, sera gazi emisyonunun azaltılması bütün bunları yaptığımızda biz Osman Gazi Köprüsü’yle ilgili özellikle uzunca bir süredir çalışma yapıyorduk. Bir rapor hazırlıyor arkadaşlar. Bu rapor kapsamında biz yüksek planlama kurulundan karar çıkardık. Osman Gazi Köprüsü’nde yaklaşık yüzde 20’lik bir indirim sağlıyoruz ve ücret 65 lira 65 kuruş olacak. 89 liralık ücrete 2017 yılı başından itibaren bir zam yapmamız gerekirken tam tersine ücreti düşürüyoruz 65 lira 65 kuruş yapıyoruz. Projenin diğer etapları da bitip 1915 Çanakkale’de bitip kendi trafiğini oluşturup yükünü aldıkça tedricen artış söz konusu olacak” dedi.

‘YAVUZ’DA İNDİRİM YOK

Yavuz Sultan Selim Köprüsüyle ilgili indirim olmadığını söyleyen Arslan, “Yavuz Sultan Selim ‘de normal kendi yasal mecrasında 11 lira 95 kuruşa tekabül eden fiyat bugünden itibaren geçerli. Avrasya Tüneli’ni 20’si itibariyle açtık. Şöyle de bir şikayet geldi, gidiş 2, geliş 2 şerit var. Niye başlangıçta 1 şerit kapalı. Olabilecek aksaklıklar eksiklikler sürücülerin alışması sürecinin tehlikesiz atlatılabilmesi adına başlangıçta tek şerit yaptık. Günlük ortalama 24 bin araç geçiyor aşağı yukarı. Bu 24 bin aracın yüzde 90’ı küçük araç, yüzde 10’u büyük araç” ifadelerini kullandı. Öte yandan “Aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun, hiç bitmesin” sözü tarih oluyor. Ulaştırma Bakanı Arslan, Keçiören Metrosunun 5 Ocak 2017 tarihinde açılacağı müjdesini verdi. Bir müjde de internet kullanıcılarına veren Arslan Adil Kullanım Kotası’nı 2018’de tamamen kaldırılacağını bildirdi.



Otoyolda en kısa mesafe 2,25 TL

İstanbul’daki boğaz köprülerinde geçiş üçretleri artırıldı. Buna göre otomobil geçiş ücreti 7 lira oldu. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, otoyol ve boğaz köprülerinin geçiş ücretlerinin 1 Ocak 2017 saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği belirtilerek, “Otoyol geçiş ücretleri ortalama yüzde 15, boğaz köprüleri geçiş ücretleri ise ortalama yüzde 48 artırıldı. Otoyollarda otomobil için en yakın mesafe ücreti 2,25 lira, en uzak mesafe ücreti 20 lira, boğaz köprüleri otomobil geçiş ücreti ise 7 lira olarak belirlendi.”



Garanti 40 bin geçen 13 bin

İstanbul İzmir otoyol projesi kapsamında Körfez geçişi için yapılan Osman Gazi Köprüsü verilen hazine garantisi karşısında geçen araç sayısının düşüklüğü sebebiyle tartışma konusu olmuştu. Ağustos ayında açıklanan verilere göre 40 bin araç garantisi verilen köprüden 20 bin araç geçtiği bildirildi. Fakat günde 13 bin araç geçtiği ortaya çıktı. Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti ilk açıklandığında 35 dolar+KDV olarak bildirilmişti. Daha sonra köprüden geçişler TL’ye sabitlenerek 1’inci sınıf araçlar için 88,75, 2’nci sınıf 141,95, 3’üncü sınıf 168,60, 4’üncü sınıf 223,60, 5’inci sınıf 282,15, 6’ncı sınıf araçlar için ise 62,10 TL olarak uygulanıyordu.

Arabalı vapur taşımacılığını etkileyecek

Yeni fiyatlar en çok arabalı vapur taşımacılığını olumsuz etkileyecek. İDO’yu kullanan bir otomobil şu an Eskihisar-Topçular için 60 lira ödüyor. Osman Gazi Köprüsü’nde yapılan yüzde 20’lik indirimle ücret farkı giderek azalırken, İDO’nun fiyatlarında yeniden ayarlama yapması bekleniyor.