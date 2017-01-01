Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA



Toplam uzunluğu 14,6 kilometrelik Avrasya Tüneli’nin ardından dev tünel projelerinde çalışmalar sürüyor. 2017 yılında bitirilmesi planlanan, yapıldıklarında hem ekonomik katkı hem de hız ve konfor sağlayacak tünel projeleri arasında dünyanın ikinci en uzun çift tüplü karayolu tüneli olacak Ovit’in yanı sıra Kömürhan, Kırık, Dallıkavak, Cankurtaran, Geminbeli, Güzeldere ve Demirkapı tünelleri bulunuyor. 2017 yılında açılması planlanan 41 tünelin toplam uzunluğu ise 68 kilometreyi buluyor. İşte o tüneller:

Ovit Tüneli: Tünel, Rize-Erzurum yolunda yapılan tünel ile güzergah 3,8 km kısalacak.

Kırık Tüneli: Rize’nin İkizdere ilçesi ile Erzurum’un İspir ilçesi arasında yapılan 15,8 kilometrelik proje tamamlandığında yol 33 kilometre kısalacak.

Dallıkavak: Erzurum İspir yolunda yer alan 3 bin 100 metre uzunluğundaki tünel ile yol 4,4 kilometre kısalacak.

Cankurtaran Tüneli: Artvin-Ardahan-Kars-Erzurum güzergahında bulunan 10,4 km uzunluğundaki tünel ile Hopa-Borçka yolu 12 kilometre kısalacak.

Geminbeli Tüneli: Sivas-Zara-Geminbeli-Suşehri arasında 8 bin 454 metre uzunluğundaki tünel ile güzergâh 3 km kısalacak.

Güzeldere Tüneli: Van-Başkale karayolu üzerinde 3 bin 137 metre uzunluğundaki tünelin tamamlanmasıyla yol 2.2 kilometre kısalacak.

Demirkapı Tüneli: Antalya’nın İbradı ilçesindeki tünel ile yol 7 kilometre kısalacak.

Kömürhan Tüneli: Malatya-Elazığ arasındaki tünel 2 bin 400 metre uzunluğunda.