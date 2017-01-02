Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burcu ÇETİNKAYA & Ali ÇELİK

Tüketici nezdinde ÖTV zamlarından sonra, iyice ön plana çıkan oto kiralama sektörü ülkemizde büyümeye devam ediyor. Avrupa standartlarını yakalayan piyasa, ekonomimizin lokomotifi otomotive de büyük katkı sağlıyor. 150 ülke ile birlikte Türkiye’de de faaliyet gösteren Hertz’in Genel Müdiresi Nur Hidayetoğlu gazetemize sektörün gelişmelerini değerlendirdi;

Yatırım maliyetleri artıyor ama büyümeye devam…

Döviz kurları sıfır araç fiyatlarına yansımaya başladı. İkinci el için artışın biraz daha gecikmeli olacağını düşünüyoruz. Sıfır araç pazarı 2016’da hiç de kötü değildi. Son çeyrekte ÖTV ile döviz hareketlerinden dolayı rekor satışlar gerçekleşti. Biz genelde alımlarımız yılın ikinci çeyreğinde yapıyoruz hatta bir kısım ilk çeyreğe de girebiliyor. Araç filosu yenileme ve yatırım maliyetleri yükseliyor fakat 1,6 litre ve altı araçlar yoğun talep gördüğü için ÖTV’den fazla etkilenmiyoruz. Üst gruplarda da oran yüzde 5. 2016 için 3.000 araçlık satın alma planımız vardı, kontrolümüzde olmayan sebeplerden dolayı gerçekleşmedi. Bu hedefi 2017 içinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Büyüme hedefimiz yüzde 15 ila 20 arası bu hem satın alma hem de kiralama boyutlarında olacak.

Zamlar kiralamayı destekliyor…

Gerek ÖTV gerek kur kaynaklı fiyat artışları doğrudan sermaye çıkışlı satın almaları yavaşlatıyor. Bu durum kurumları da şahısları da kiralama alternatifine yöneltiyor. Araçlara gelen zam kiralama tarafına talep artışı olarak yansıdı diyebiliriz. Gerçekten hissedilir bir yükseliş var.

Kiralama sektöründe turizm etkisi…

Bizim iş hacmimizin yarısını kurumsal diğer yarısını turistik kiralamalar oluşturuyor. Dolayısıyla yılın 2. ve 3. çeyreğinde yoğunlaşıyoruz. Özellikle sahil kesimlerinde yoğunluk çok artıyor. Kurumsal kısımda ise ekonomik konjonktüre bağlı olarak değişiklik söz konusu.

Anadolu’da büyümek istiyoruz…

Şube sayımızı özellikle Anadolu bölgesinde arttırmak istiyoruz. Mevcut sayımıza ilave 10 şube hedefimiz var. Bu da 2016 yılından sarkan hedeflerimiz arasında. Özellikle kriter olarak hava yolu trafiği geliyor. Kısa dönemli kiralamayı ön çok besleyen damar, hava yolu ile bölgeye gelenler oluşturuyor. Rakamsal olarak yaklaşık yüzde 80 kiralamalar havalimanlarında gerçekleşiyor. Örnek vermek gerekirse şu anda yakından ilgilendiğimiz Denizli ve Ağrı merceğimiz altında.

Uber ve benzeri uygulamalar kiralamaya tehdit değil…

Araç paylaşım sistemleri tam olarak kiralama sistemine alternatif değil, daha çok taksi ve transfere muadil hizmetler. Genelde kullanım süresi kısa, 2-3 saatlik. Araç kiralama ise 2,5-3 gün ortalama ile başlıyor. Sektöre tehdit olarak algılamıyoruz bu modelleri. Ama yakın takipteyiz, çünkü uzun vadede bu değişebilir. Teknolojiye de yatırım yapıyoruz. Özellikle araç teslimat süreçlerinde vakit kaybettirmeyen çözümler üzerine çalışıyoruz. Yakın zamanda işlemleri online yapıp havaalanında bankoya bile uğramadan otoparka gidip aracınızı alıp çıkabileceksiniz.

Kiralık araçta tercih otomatik dizelden yana

Hertz Türkiye Genel Müdiresi Nur Hidayetoğlu, kiralamada en çok tercih edilen araçların dizel ve otomatik vites ağırlıklı olduğunu söyledi. Avrupa’ya göre yaş aralığını yakaladığımız ifade eden Hidayetoğlu ayrıca; “Yaş ortalamamız 12-18 ay civarında. Hedefimiz altı ay üzerinde araç bulundurmamak. Sadece yabancı turistlerden gelen çocuk koltuğu, navigasyon gibi talepler artık yerli müşterilerimizden de gelmeye başladı. Kullanıcılar artık daha bilinçli. Avrupa standartlarını yakaladık. Mülkiyet içgüdüsü de azalıyor, bireysel bazlı taleplerde artış var’’ dedi.