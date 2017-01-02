Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otomotiv sektörü, otomotivde ÖTV düzenlemesinin etkisinin şimdi görülmeye başlayacağını ifade ediyor. 1600 cc’nin üzerindeki otomobillerde ÖTV oranının artmasıyla talebin daha çok düşük motor hacimli ve vergisiz fiyatı 40 bin liranın altında olan araçlara kayacağı tahmin ediliyor.

Citroën Genel Müdürü Bahattin Tatoğlu, bir taraftan yeni ÖTV yapısı, diğer taraftan döviz kurundaki artışın fiyatlara yansımasının 2017 yılında pazarın segment paylarında farklılığa sebep olacağını, bunun da satışlarda bir miktar daralmaya sebep olabileceğini ifade ediyor. Tatoğlu “Hem ÖTV oranları hem de döviz kurlarının artmasıyla fiyatların zamlanacağı beklentisi kasım ayında yeni bir satış rekoru kurulmasına sebep oldu. Kasımda binek ve hafif ticari araç pazarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artışla 122 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Döviz kurunda artışın fiyatlara yansımaya başlaması aralık ayında geçen yıllara göre daha düşük bir satış performansına sebep oldu. Markaların ellerindeki stokları eritmek için sunduğu avantajlı kampanyalar sayesinde aralık ayında kasıma benzer bir sonuçla kapanışı sağladı” dedi. Tatoğlu, 2017 yılında ise pazarda segment paylarında farklılıkların alt segmente kayışı tetikleyeceğini ifade etti.

Bu yıl Citroën 30 bin adet satış hedefi belirlerken, Subaru markası 1.500-1.600 adet seviyesinde satışla yılı tamamlamayı planlıyor.

HER ŞEYE RAĞMEN HEDEFLERE ULAŞTIK

∂ Subaru Genel Müdürü Halil Karagülle ise yılı üçe ayırarak değerlendirdi. 2016 yılında, zayıf geçen ilk çeyreğin ardından, temmuza kadar oldukça hareketli bir satış temposu yaşadıklarını söyleyen Karagülle “Temmuzda yaşadığımız sancılı dönem sektörü olumsuz etkiledi. ÖTV artışına dair beklenti sebebiyle kasım ayında 122 bin adetlik rekor satışa ulaşmayı başardık. Aralık ayının ilk yarısı biraz sakin geçse de ikinci yarısında markalar kampanyaların etkisiyle yoğun bir satışa ulaştı” dedi. Subaru Genel Müdürü, 2017’de ise döviz kurunun yavaş yavaş yansıtılması, ÖTV artışlarının fiyatlara yansıtılması sebebiyle pazarda yavaşlama görülebileceğini, 2017’nin yüzde 10’luk pazar daralması ile 850-900 bin adet seviyesinde kapatılması tahminlerinin bulunduğunu ifade etti.