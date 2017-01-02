Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TOKİ Başkanı Ergün Turan “Yaşadığımız hain darbe girişimi ve coğrafyamızda oluşan havaya rağmen 2016 yılı, geçmişi başarılar ile dolu Toplu Konut İdaresi’nin son 13 yılının en yüksek konut üretimini yaptığı yıldır. 2016’da 60 bin konutu hedeflediğimizi beyan etmiştik. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası bu hedefimizi yukarı revize ederek 64 bine çıkardık. Bugün, 2016 yılında 64 bin 822 sosyal konut üretim rakamı ile milletimize hizmet etmenin memnuniyeti içindeyiz. 2017’de de 65 bin konut ile yeni bir rekora imza atacağız” dedi. Bu yıl 15 bin emekliyi uygun şartlarda ev sahibi yaptıklarını da hatırlatan Ergün “Kamunun ihtiyaç duyduğu okul, hastane, üniversite, kamu binaları, spor tesisi ve stadyumları da yaptık. 2016’da toplam 683 sosyal donatı inşa ettik” şeklinde konuştu.