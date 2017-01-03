Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, 2016 gerçekleşmeleri ile 2017 beklentilerine ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye gibi hızlı büyüyen bir ülkenin, uluslararası algısını bozmaya çalışan girişimlere karşı verebileceği en iyi cevabın mali disiplini koruyarak yapısal reformları hızlandırmak olduğunu söyledi. Bu sürecin adının “ekonomik seferberlik” olduğunun altını her fırsatta çizerek tüm kesimlerde ortak bir bilinç oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Taşkesenlioğlu, darbe girişiminin yaşandığı süreci de kapsayan 3’üncü çeyrek bilançolarının bu konudaki kararlılıklarının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Öz kaynak karlılığı düşük

Taşkesenlioğlu, reel sektörün desteklenmesi, istihdamın artırılması, reformların devam etmesi ve kamuda tasarruf konularının gündemde olacağı 2017 yılında, küresel ölçekteki risklerin bankacılık sektörü üzerindeki etkisinin devam edeceğine dikkati çekerek, gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışlarının devam etmesinin muhtemel olduğunu vurguladı.

Sektörün 2017’de de temel önceliğinin, öz kaynak getirilerini artıracak önlemleri hayata geçirebilmek olacağını belirten Taşkesenlioğlu, bu yıl da operasyon maliyetlerini azaltmak ve mevduat dışı kaynakları çeşitlendirmek üzere çalışacaklarını, aktif kalitesini korurken kârlılığı artırmaya devam edeceklerini bildirdi.

Taşkesenlioğlu, finans piyasalarındaki bu isteklilik devam ettiği sürece kredi faiz oranlarının daha makul seviyelere geleceğini, oluşan yeniden fiyatlamalarla birlikte mevduat faizlerinde aşağı yönlü gerçekleşecek hareketin gelecek dönemde kredi faizlerinin daha etkili düzeyde aşağı çekilmesini sağlayacağını kaydetti.

Taşkesenlioğlu, BDDK’nın bankaların maliyetlerini azaltıcı yönde atacağı adımların da banka faizlerine olumlu şekilde yansımaları olacağını ifade etti.

Bankacılık sektörü 2017'ye hazır

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı, Brexit ve ABD başkanlık seçimleri gibi küresel ekonomideki dengeleri olumsuz etkileyen gelişmelere karşın Türkiye’nin, bugün de bölgesinin gelecek vadeden en önemli aktörleri arasında olduğuna işaret ederek, Türkiye ekonomisinin en güçlü dayanağının sermaye yapısı ve aktif büyüklük konularındaki istikrarıyla Türk bankacılık sektörü olduğunu vurguladı.

Elimizi taşın altına koyduk

Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinin bir parçası olma ayrıcalığını yaşadıklarını belirten Taşkesenlioğlu “Yurt dışından uygun maliyetli kaynak transferi sağlayarak, itibarlı projelerin finansmanına destek olmak üzere aktarmayı temel bankacılık misyonumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Ülkemize değer katacak büyük projelerin finansmanında elimizi taşın altına koymaktan asla çekinmedik, bundan sonra da çekinmeyeceğiz” dedi.

Esnaf ve KOBİ kredilerinde lider olacağız

15 Temmuz darbe girişi olmak üzere yaşanan bir çok olaya rağmen kredi hacminin arttığına dikkat çeken Taşkesenlioğlu “Piyasaların yeniden dengeye gelmesi ve 2017 büyüme hedefleri doğrultusunda, bu yıl sektördeki kredi büyüme oranının yüzde 15’in üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Kullandırılan kredilerin büyük bölümünü ticari krediler oluşturmaya devam edecek ve bu krediler içinde esnaf ve KOBİ kredilerinde lider yine Halkbank olacak” dedi.

EFT'nin yüzde 78'i mobil

Banka müşterilerinin yaklaşık 1,5 milyonunun dijital bankacılık kanallarını kullandığını bildiren Taşkesenlioğlu “Bireysel bankacılıkta müşterilerimizin işlem tipleri bazında şube ve kanal tercihlerine baktığımızda, EFT işlemlerinin yüzde 78’i internet şubesi ve mobil şubeden, yüzde 21’i şubelerden, yüzde 1’i ise diğer kanallardan gerçekleşiyor. Havale işlemlerinin yüzde 38’i internet ve mobil, yüzde 7’si ATM, yüzde 55’i şubeden, ödeme işlemlerinin ise yüzde 23’ü internet ve mobilden, yüzde 28’i ATM, yüzde 11’i şube ve yüzde 34’ü ise otomatik ödeme aracılığıyla gerçekleştiriliyor.” diye konuştu.

Ekonomimiz yüzde 3.2 büyür

Halkbank Genel Müdürü Taşkesenlioğlu, 2016’da Türkiye ekonomisi büyümesinin yüzde 3,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ve alınan tedbirler doğrultusunda yeniden yüzde 5’in üzerine çıkabilmek için çalışacaklarını söyledi. Taşkesenlioğlu “Döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş ister istemez enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü bir risk oluşturuyor. Tasarruflarda ve işlemlerde TL’ye yöneliş ve milletimizin bu yöndeki bilinçli tutumuyla döviz kurundaki baskının kırılacağına inanıyoruz” diye konuştu.