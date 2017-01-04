Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya mobilya pazarında liderlik hedefleyen Türk üreticileri, ‘Avrasya’nın en büyüğü’ olan İstanbul Mobilya Fuarında (İSMOB) dünyaya mesaj verecek. Bu yıl 13. defa düzenlenecek olan ve 500’den fazla firmanın yer alacağı fuarda çocuk odasından ofis mobilyasına kadar, 2017’ye damga vuracak binlerce ürün ilk defa TÜYAP’ta sergilenecek. Fuara dair bilgileri paylaşmak için basın toplantısı düzenleyen Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı İsmail Doğan, Türkiye’de mobilyanın cari açık vermeyen nadir sektörler arısında yer aldığını belirterek, 2023’te 10 milyar dolarlık ihracat hedefi bulunduğunu hatırlattı.

DÜNYA İKİNCİSİYİZ

Kalite anlamında dünyada İtalya’dan sonra ikinci, büyüklük anlamında üçüncü fuarı açtıklarını ifade eden Doğan, “Bu anlamda dünya devi tabir edilen ülkelerle yarış halindeyiz. Ekonomik olumsuzluklardan mobilya sektörü de etkilendi. Bu sıkıntıları atlatmak için kampanyalar düzenliyoruz. Geçen yıl büyümemiz, hedefimiz olan yüzde 15’in altında kaldı” dedi. Doğan, ihracat hedeflerinin bu yıl için 3 milyar dolar olduğunu, bu miktarın 600-700 milyon dolarının bağlantısını fuarda yapmayı istediklerini ifade etti.