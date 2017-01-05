Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

GSM operatörleri, Türkiye ekonomisine duydukları güvenle 2017 yılında da yatırımlarına devam edecek. Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany; hız kesmeden sürdürecekleri yatırımlarla, mobil geleceğin temelini oluşturan 5G teknolojilerinin geliştirilmesinde öncü olmaya devam edeceklerini bildirdi. Doany, “Devletimizin 2023 vizyonu da bu gelişimi destekliyor. Amacımız, Türkiye’yi bölgede dijital bir merkez haline getirmek ve sektörümüzün ülkedeki tüm endüstrilerin büyümesi için lokomotif işlevi görmesini devam ettirmek. Bu yıl dâhil olmak üzere 3 yıl içinde ülkemizin dijital geleceğine lisans bedelleri hariç 10 milyar liralık yatırım yapacağız” dedi.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan da “Akıllı şehirler, nesnelerin interneti, evlere ve binalara kadar giden fiber ve 5G hazırlıkları, bu yılın en önemli maddelerini oluşturuyor. Ülke ve sektör olarak, hem 5G’ye giden yol haritasını doğru çizebilmek hem de Türkiye’de hanelerin uçtan uca dijitalleşebilmesi için, fiber yatırımlarının artmasını, ortak yatırımların cesaretlendirilmesini ve yatırımların önündeki engellerin kaldırılmasını bekliyoruz. Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, Türkiye pazarında uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu da şunları söyledi: Dünyanın en güçlü 4.5G altyapısını kurduk. Yıllık yatırım tablolarımıza bakıldığında her sene ciromuzun yaklaşık yüzde 20-25 civarında bir bütçeyi yatırıma ayırdığımızı görüyoruz. Farklı ülkelerde de bunu yapıyoruz. Yaptığımız yatırımların yüzde 95’i data ile alakalı. Dolayısıyla da gelecek büyümemiz, hep data üzerinden olacak. Ham ‘data’yı işleyerek müzik olarak, TV hizmeti olarak, bulut servisi olarak satıyoruz ve bunu yapmaya devam edeceğiz.

Telefon satışında REKOR

Haftalık ortalamada 300 bin adedin altında kalan telefon satışlarında, 2016’nın son 2 haftasında yüzde 40’ın üzerinde artış yaşandı. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Ekşi, “Bu artışla haftalık telefon satışları 420 binin üzerine çıktı. Bu rakam, haftalık bazda şimdiye kadar ulaşılan en yüksek rakam ve bir rekor. Satışlardaki bu ani sıçrama, muhtemel ÖTV zammından ve yaşanan kur artışlarının fiyatlara daha fazla yansımasından etkilenmek istemeyen tüketicilerin alımlarını öne çekmesinden kaynaklandı” dedi. Türkiye’de geçen yıl 14 milyon 988 bin telefon satışı gerçekleştirildi. 2016’da aylık bazda en yüksek satış rakamı, 1 milyon 475 bin ile aralıkta kaydedildi.