Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Otomotiv sektörü, hem dünya pazarlarındaki durgunluk hem iç pazardaki sıkıntıları aşarak çifte rekor kırdı. 2016'yı 11'inci defa ihracat şampiyonluğu ile kapatan sektör, iç pazarda 983 bin 720 araç sattı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 1,6'lık büyümeye işaret etti. 2015 yılında 968 bin 17 araç satılmıştı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, otomobil satışları yüzde 4,32 artarak 756 bin 938 olarak gerçekleşirken, hafif ticari araç satışları yüzde 6,45 azalarak 226 bin 782'ye geriledi.

TEMMUZ DİP, KASIM ZİRVE

Hem otomobil hem de ticari araç satışları hain darbe girişiminin meydana geldiği temmuz ayında dip yaptı. Temmuz ayında 45 bin 566 otomobil, 12 bin 967 adet de hafif ticari araç satıldı. Kasım ayı ise sektörün rekorları altüst ettiği ay oldu. Söz konusu ayda, ÖTV artışı beklentisi sebebiyle satışlar hızlandı ve 95 bin 783 otomobil, 26 bin 526 hafif ticari araç satıldı. 25 Kasım'da, vergisiz fiyatı 40 bin liranın altında olan araçlarda yüzde 45 olarak bırakılan ÖTV, 1600 cc ve üzeri araçlarda yüzde 60'a çıktı. Bununla da kalmadı, dolar peş peşe rekor kırdı. İki olumsuz etkenin satışları yavaşlatmasını istemeyen markalar "ÖTV bizden" ve "Kuru sabitledik" başlıkla kampanyalarına sıfır faizli kredi seçenekleri ekleyince aralık ayını da 'iyi satış' ile kapattı. Geçen yıl 44 elektrikli ve bin 10 hibrit otomobil satışı yapıldı.

Sektörün 'Gladyatörleri' belli oldu

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) düzenlediği 'ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2016 Gladyatörleri' töreni ile sektörün başarılı markaları ile çalışmaları ödüllendirildi. En çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası Volkswagen, en çok satılan otomobil markası Renault, en çok satılan hafif ticari araç markası Ford, en çok satılan otomobil modeli ise Fiat Egea, en hızlı büyüyen otomobil markası ise Suzuki oldu. Ayrıca yılın televizyon uygulaması Volkswagen'in 'Benzersiz Özelliklerle Dolu Bir Aile', Yılın gazete uygulaması Jeep'in 'AVM'den Kaçış', yılın radyo uygulamasında Ford'un 'Park etmek Aya İnmeye Benzemesin' seçildi. Mercedes dijitalde, Porsche outdoor kategorisinde, BMW PR-etkinlik, Nissan, entegre iletişim, Peugeot 3008 yılın basın lansmanı, Kia en dijital marka seçilirken, Toyota "C-HR Her Görüşte Aşk" sloganıyla jüri özel ödülüne layık görüldü. Törende konuşan ODD Başkanı Mustafa Bayraktar, otomotiv sektörünün başardığı üretim ve ihracat, ana oyuncular ve bağlı sektörleriyle sağladığı bütünsel istihdam ile ekonominin lokomotifi unvanını hak ettiğini söyledi.

ÖTV'si değişmeyen daha çok sattı

l Aralık ayında motor hacmi 1600 cc'nin altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,92 artış olurken, 1600-2000 cc aralığındaki araçlarda yüzde 2,53, 2000 cc üstü araçlarda yüzde 35,73 azalma görüldü.

l Yine aynı ayın rakamları, dizel otomobil satışlarının payının yüzde 61,51'e gerilerken, otomatik şanzımanlıların payı yüzde 57,27'ye yükseldi.

l 2016 yılında otomobil pazarının yüzde 81,85'ini yine vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre en yüksek rakama yüzde 49,88 pay ve 377 bin 549 satışla C segmenti ulaştı.

l Kasa tiplerine göre en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 47,86 pay, 362 bin 292 adetle yine sedan otomobiller oldu.