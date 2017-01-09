Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Üçüncü Havalimanı'nın 10.2 milyar Euro'luk yatırımla inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Vahap Munyar, bugünkü köşe yazısında Üçüncü Havalimanı ile ilgili bazı detayları okuyucusuyla paylaştı.

150 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERECEK

Türkiye'nin ve dünyanın en büyük havalimanı tamamlandığında yaklaşık 150 milyon yolcuya hizmet verecek. 25 yılda da toplam 22 milyar Euro kira ödenecek.

2025 YILINDA İSTİHDAM ARTACAK

3’üncü havalimanı inşaatında şu anda aktif olarak 22 bin 500 kişi çalışıyor. Haziran ayında inşaatta istihdamın ise 30 bini aşacağı öngörülüyor. Havalimanının 2025 yılında oluşturacağı istihdam sayısının 195- 225 bin kişi dolayında olacağı belirtiliyor.





MİLLİ GELİRE KATKISI OLACAK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Amsterdam Schipol Havalımanı’nın Hollanda’nın GSYH’sine yıllık 26 milyar Euro’dan fazla katkı sağladığına işaret ederek, "Etki Analizi Raporu'na göre, 3’üncü havalimanı Türkiye’nin milli gelirine katkısı yıllık yüzde 4.2-4.9 arasında olacak" diye konuştu.





"İNŞAAT AYDA YÜZDE 4 İLERLİYOR"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ayrıca Üçüncü Havalimanı'nın inşaatıyla ilgili de bilgi vererek, "3’üncü havalimanı hedeflenen takvimde ilerliyor mu? İki ayda bir şantiyeyi gezerim. 2 ay önce projenin yüzde 32’si tamamlanmıştı. Bugün tamamlanma oranı yüzde 40’a çıktı. Yani, inşaat ayda yüzde 4 ilerliyor. İki ay sonra tamamlanma oranını yüzde 50’yi bulmalı" ifadelerini kullandı.