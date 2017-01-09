Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı 'Perakende Satış Endeksleri İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4 arttı, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,7 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 0,9, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2,3 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,6, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 3,5, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 8,3 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2016 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,3 azaldı.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki yılın aynı ayına göre değişimi incelendiğinde; bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 3,8, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 10,5, tıbbi ürünler ve kozmetik satışları yüzde 1,1 azalırken, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 9,3, posta veya internet üzerinden satışlar yüzde 13,3 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1,0 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,9 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro 2016 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 6,5, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 6,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 arttı.