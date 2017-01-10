Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) 11 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinde 7 veya 8 kuruş arası zam gerçekleşeceğini duyurdu. Benzinin litre fiyatına 5 Aralık'ta günü 15; 22 Aralık'ta ise 10 kuruş zam yapılmıştı.

"8 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR"

PÜİS'ten yapılan açıklamada, "11 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzin de 7 veya 8 kuruş arası zam beklenmektedir. Motorinde fiyat değişikliği yoktur. Siyah ürünlerde de bugün zam beklenmektedir" denildi.

LİTRESİ 5,30 LİRAYA ÇIKACAK

Fiyatlara bu gece yansıyacak zammın 8 kuruş olması durumunda, Ankara'da litresi ortalama 5,22 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,17 liradan 5,25 liraya, İzmir'de ise 5,19 liradan 5,27 liraya yükselecek.

LPG'YE 14 KURUŞ, MOTORİN DE 12 KURUŞ ARTIŞ YAŞANDI

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor. Öte yandan benzinin bu zam sürecinde LPG 14 kuruş, dizelde litre başına 12 kuruş artış yaşandı.